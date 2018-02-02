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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник сборной Казахстана по бенди в полуфинале чемпионата мира

Сборная Казахстана по бенди в полуфинале чемпионата мира-2018 сыграет с командой Швеции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Хабаровске продолжается мировое первенство по хоккею с мячом. Сегодня, 2 февраля, сборная Казахстана после победы над Норвегией, вышла в ½ финала ЧМ.

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Соперник казахстанской команды на этой стадии определялся в паре Швеция — Венгрия. И по результатом завершившийся игры, против Казахстана сыграет Швеция, которая разгромила венгров со счетом 16:3.

Напомним, сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2). В ¼ финала норвежцы были биты со счетом 6:1.

Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд.

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