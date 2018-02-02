Определился соперник сборной Казахстана по бенди в полуфинале чемпионата мира
Сборная Казахстана по бенди в полуфинале чемпионата мира-2018 сыграет с командой Швеции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по бенди в полуфинале чемпионата мира-2018 сыграет с командой Швеции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Хабаровске продолжается мировое первенство по хоккею с мячом. Сегодня, 2 февраля, сборная Казахстана после победы над Норвегией, вышла в ½ финала ЧМ.
Соперник казахстанской команды на этой стадии определялся в паре Швеция — Венгрия. И по результатом завершившийся игры, против Казахстана сыграет Швеция, которая разгромила венгров со счетом 16:3.
Напомним, сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2). В ¼ финала норвежцы были биты со счетом 6:1.
Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд.