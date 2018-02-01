Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по бенди с участием сборной Казахстана
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по бенди, который проходит в Хабаровске, передает корреспондент Vesti.kz.
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по бенди, который проходит в Хабаровске, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная России, занявшая второе место в группе A, в четвертьфинале встретится с третьей командой группы B — Германией. Победители квартета A шведы на старте
Сборная Казахстана, выигравшая группу В, поборется за путевку в полуфинал с четвертой командой квартета А — Норвегией. Другую пару составили Финляндия (3-е место в группе A) — США (2-е место в группе B).
За выход в финал чемпионата мира победитель противостояния
Матчи ¼ финала чемпионата мира по бенди состоятся в пятницу, 2 февраля.
Напомним, сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2).
Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд.