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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по бенди с участием сборной Казахстана

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по бенди, который проходит в Хабаровске, передает корреспондент Vesti.kz.

Сборная России, занявшая второе место в группе A, в четвертьфинале встретится с третьей командой группы B — Германией. Победители квартета A шведы на старте плей-офф сыграет с четвертой командой группы B — Венгрией.

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Сборная Казахстана, выигравшая группу В, поборется за путевку в полуфинал с четвертой командой квартета А — Норвегией. Другую пару составили Финляндия (3-е место в группе A) — США (2-е место в группе B).

За выход в финал чемпионата мира победитель противостояния Казахстан-Норвегия встретится с сильнейшим в матче Финляндия — США, а победитель пары Россия — Германия вышел на Швеция — Венгрия.

Матчи ¼ финала чемпионата мира по бенди состоятся в пятницу, 2 февраля.

Напомним, сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2).

Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд.

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