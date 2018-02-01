И лучшие фото из их Instagram
Сборная России проиграла шведам на ЧМ по хоккею с мячом
Счет игры — 6:3 в пользу соперников.
Счет игры — 6:3 в пользу соперников.
Сборная России проиграла команде Швеции в чемпионате Мира по хоккею с мячом. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу соперников.
Первый мяч на 4-й минуте матча забил игрок Даниэль Берлин. Через несколько минут счет удвоил Йоаким Андерссон — 2:0. Российские хоккеисты пытались провести атаки, но подобраться к воротам шведов у них получилось только на 29-й минуте. Очко своей команде принес Алан Джусоев.
Игрок российской сборной Янис Бефус на последних минутах матча забил третий мяч — 6:3.
Отметим, что в ¼ финала сборная России сыграет с победителем пары Германия — Венгрия.
Напомним, красноярцы составили костяк сборной России. «Енисей» делегировал в национальную команду семь игроков.