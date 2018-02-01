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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сборная России проиграла шведам на ЧМ по хоккею с мячом

Счет игры — 6:3 в пользу соперников.

Сборная России проиграла команде Швеции в чемпионате Мира по хоккею с мячом. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу соперников.

Первый мяч на 4-й минуте матча забил игрок Даниэль Берлин. Через несколько минут счет удвоил Йоаким Андерссон — 2:0. Российские хоккеисты пытались провести атаки, но подобраться к воротам шведов у них получилось только на 29-й минуте. Очко своей команде принес Алан Джусоев.

После большого перерыва Максим Ишкельдин сравнял счет, но через шесть минут шведы снова вырвались вперед. На 60-й минуте мяч забил Мартин Йоханссон — 4:2. Следом дважды отличился Кристоффер Фагестрем.

Игрок российской сборной Янис Бефус на последних минутах матча забил третий мяч — 6:3.

Отметим, что в ¼ финала сборная России сыграет с победителем пары Германия — Венгрия.

Напомним, красноярцы составили костяк сборной России. «Енисей» делегировал в национальную команду семь игроков.

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