Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Куркума помогает пожилым
Какие признаки выдают хорошую школу?
В СИЗО от инфаркта умер экс-глава "Социал-демократов России"
Дина Немцова примерила нежный образ
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Глюк’oZa пришла в музей в рваном свитере и мини-юбке
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
17:06 (мск), источник: Советский спорт

На разных скоростях

В последнем туре группового турнира чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила команде Швеции (3:6), своему самому принципиальному сопернику.

Источник: Советский спорт

Теперь в четвертьфинале наши сыграют с победителем матча Германия — Венгрия, а в полуфинале россиян почти наверняка будет ждать Финляндия.

Шведы рванули в игру, словно их месяц не кормили хоккеем. Первая, вторая, третья волна атак. Причем. Все очень мощные и направленные. В таких условиях любая оборона даст трещину. Даниэль Берлин вошел в штафную и ляпнул почти без замаха в самую девятку — 0:1. На одной из центральных трибун вверх взметнулся островок из десятка шведских болельщиков в желтых майках — капля в море из 7500 россиян. Автор гола отвесил им книксен.

Думаете желтые «дьяволы» успокоились? Как бы не так — продолжили шуровать в наших защитных порядках на максимальных скоростях. А вот у россиян ничего не получалось. Казалось бы: Сергей Ломанов, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков таких матчей сыграли десятки, если не сотни. Но они раз за разом упирались в шведскую «стену» и возвращались на запасной аэродром. А это всегда — нервы, силы и злость от того, что ничего не получается. Ишкельдин и Шардаков попробовали в сыграть в свою «стеночку», как накануне прошло с финнами. Шведы раскусили это легко.

Попытался завести своих вратарь Роман Черных, с «мясом» вырвав верховой мяч. Но завелись шведы Йоаким Андессон не стал обводить защитника, а бросил неожиданно для всех — 0:2.

Это уже не смешно, а с трибун летит: «Россия не сдается!» Как-то очень не хотелось повторения встреч этих команд на двух последних чемпионатах мира. В Ульяновске-2016 шведы вели после первого тайма 5:0 и в итоге выиграли 6:3. В Сандвикене-2017 счет был крупнее — 10:6.

Но уже наши подхватили взвинченный, казалось, до максимума соперниками темп. И те начинают грубить. Два удаления подряд. Не шанс — шансище! И Джусоев превратил его в гол, сыграв на добивание после домашней заготовки розыгрыша углового. 1:2 — уже полегче. Тут же шведы получили возможность поиграть в формате «11 на 9» — наши выстояли.

Второй тайм начался с гола любимца местной публики Ишкельдина. Не успели трибуны успокоиться, как шведы вновь вышли вперед усилиями того же Андерссона. И вслед за ним — понеслось: Мартин Йоханссон и дважды Кристофер Фагерстрем… «Что же ты, Фагер?» — выдохнули болельщики и вспомнили, что в прошлом сезоне Крис забил за местный «СКА-Нефтяник» 38 мячей в 31 встрече и стал чемпионом России. Кстати, 25-летний Фагерстрем — дебютант чемпионатов мира.

Последний гол остался за Россией (Янис Бефус) и болельщики сочли это добрым знаком. Расходились они с мыслями: «Вот бы так начать битву за золото (подразумевается, что в решающем матче у России будет шанс взять реванш)». Правда, в финал еще нужно попасть.

Теперь в четвертьфинале 2 февраля россияне сыграют с победителем матча Германия — Венгрия. Это, конечно, не страшный соперник. А вот в полуфинале на 99 процентов придется играть с Финляндией, с которой наша команда промучилась (2:1) на предварительном этапе.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ.

Свен ОЛЬСОН, главный тренер сборной Швеции:

— Встречались две очень сильные команды. Мы, несмотря на отсутствие нескольких лидеров, показали хорошую игру и добились положительного результата.

Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер сборной России.

— Мы, напротив, не довольны ни результатом, ни игрой. Команда провалила два отрезка — в первые 10 минут игры и когда сравняла счет после перерыва. Сегодня шведы играли быстрее, чем на декабрьском турнире «Четырех наций» (там россияне победили 7:5), и мы оказались к не готовы. Но это точно не недонастрой.

СТАТИСТИКА.

ГРУППА А. Подгруппа А. 3-й тур.

Россия — Швеция — 3:6 (1:2).

Голы: Джусоев, 29; Ишкельдин, 48; Бефус, 87 — Берлин, 5; Й. Андерссон, 10, 53; Йоханссон, 59; Фагерстрем, 63, 69.

Норвегия — Финляндия — 0:7 (0:3).

Голы: Кумпойя, 17, 33, 68; Хелавуори, 22; Ниссинен, 48; Т. Мяятя, 52, 89.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 2 февраля (пятница). Норвегия — Казахстан (3.00 мск.). Финляндия — США (6.00). Швеция — проигравший в матче Германия — Венгрия. (9.00), Россия — победитель матча Германия — Венгрия (12.30).

Подгруппа В. Германия — Казахстан — 2:17. США — Венгрия — 16:1. Положение команд. 1. Казахстан — 6 очков (3 матча). 2. США — 4 (3). 3. Германия — 0 (2). 4. Венгрия — 0 (2). Оставшийся матч. 1 февраля (2.00 мск.). Германия — Венгрия.

 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь