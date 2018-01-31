На разных скоростях

Источник: Советский спорт

Теперь в четвертьфинале наши сыграют с победителем матча Германия — Венгрия, а в полуфинале россиян почти наверняка будет ждать Финляндия.

Шведы рванули в игру, словно их месяц не кормили хоккеем. Первая, вторая, третья волна атак. Причем. Все очень мощные и направленные. В таких условиях любая оборона даст трещину. Даниэль Берлин вошел в штафную и ляпнул почти без замаха в самую девятку — 0:1. На одной из центральных трибун вверх взметнулся островок из десятка шведских болельщиков в желтых майках — капля в море из 7500 россиян. Автор гола отвесил им книксен.

Думаете желтые «дьяволы» успокоились? Как бы не так — продолжили шуровать в наших защитных порядках на максимальных скоростях. А вот у россиян ничего не получалось. Казалось бы: Сергей Ломанов, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков таких матчей сыграли десятки, если не сотни. Но они раз за разом упирались в шведскую «стену» и возвращались на запасной аэродром. А это всегда — нервы, силы и злость от того, что ничего не получается. Ишкельдин и Шардаков попробовали в сыграть в свою «стеночку», как накануне прошло с финнами. Шведы раскусили это легко.

Попытался завести своих вратарь Роман Черных, с «мясом» вырвав верховой мяч. Но завелись шведы Йоаким Андессон не стал обводить защитника, а бросил неожиданно для всех — 0:2.

Это уже не смешно, а с трибун летит: «Россия не сдается!» Как-то очень не хотелось повторения встреч этих команд на двух последних чемпионатах мира. В Ульяновске-2016 шведы вели после первого тайма 5:0 и в итоге выиграли 6:3. В Сандвикене-2017 счет был крупнее — 10:6.

Но уже наши подхватили взвинченный, казалось, до максимума соперниками темп. И те начинают грубить. Два удаления подряд. Не шанс — шансище! И Джусоев превратил его в гол, сыграв на добивание после домашней заготовки розыгрыша углового. 1:2 — уже полегче. Тут же шведы получили возможность поиграть в формате «11 на 9» — наши выстояли.

Второй тайм начался с гола любимца местной публики Ишкельдина. Не успели трибуны успокоиться, как шведы вновь вышли вперед усилиями того же Андерссона. И вслед за ним — понеслось: Мартин Йоханссон и дважды Кристофер Фагерстрем… «Что же ты, Фагер?» — выдохнули болельщики и вспомнили, что в прошлом сезоне Крис забил за местный «СКА-Нефтяник» 38 мячей в 31 встрече и стал чемпионом России. Кстати, 25-летний Фагерстрем — дебютант чемпионатов мира.

Последний гол остался за Россией (Янис Бефус) и болельщики сочли это добрым знаком. Расходились они с мыслями: «Вот бы так начать битву за золото (подразумевается, что в решающем матче у России будет шанс взять реванш)». Правда, в финал еще нужно попасть.

Теперь в четвертьфинале 2 февраля россияне сыграют с победителем матча Германия — Венгрия. Это, конечно, не страшный соперник. А вот в полуфинале на 99 процентов придется играть с Финляндией, с которой наша команда промучилась (2:1) на предварительном этапе.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ.

Свен ОЛЬСОН, главный тренер сборной Швеции:

— Встречались две очень сильные команды. Мы, несмотря на отсутствие нескольких лидеров, показали хорошую игру и добились положительного результата.

Михаил ЮРЬЕВ, главный тренер сборной России.

— Мы, напротив, не довольны ни результатом, ни игрой. Команда провалила два отрезка — в первые 10 минут игры и когда сравняла счет после перерыва. Сегодня шведы играли быстрее, чем на декабрьском турнире «Четырех наций» (там россияне победили 7:5), и мы оказались к не готовы. Но это точно не недонастрой.

СТАТИСТИКА.

ГРУППА А. Подгруппа А. 3-й тур.

Россия — Швеция — 3:6 (1:2).

Голы: Джусоев, 29; Ишкельдин, 48; Бефус, 87 — Берлин, 5; Й. Андерссон, 10, 53; Йоханссон, 59; Фагерстрем, 63, 69.

Норвегия — Финляндия — 0:7 (0:3).

Голы: Кумпойя, 17, 33, 68; Хелавуори, 22; Ниссинен, 48; Т. Мяятя, 52, 89.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 2 февраля (пятница). Норвегия — Казахстан (3.00 мск.). Финляндия — США (6.00). Швеция — проигравший в матче Германия — Венгрия. (9.00), Россия — победитель матча Германия — Венгрия (12.30).