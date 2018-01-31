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Сборная РФ по хоккею с мячом проиграла шведам на чемпионате мира в Хабаровске
Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции на чемпионате мира в Хабаровске со счётом 3:6.
Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции на чемпионате мира в Хабаровске со счётом 3:6.
Для хозяев турнира это первое поражение в трёх встречах. Шведы одержали третью победу.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Хабаровск. Группа A
Россия — Швеция — 3:6 (1:2).
Голы: Берлин, 5, (0:1); Андерссон, 10 (0:2); Джусоев, 29 (1:2); Ишкельдин, 48 (2:2); Андерссон, 53 (2:3); Йоханссон, 60 (2:4); Фагестрём, 63 (2:5); Фагестрём, 69 (2:6); Бефус, 87 (3:6).
Сборная России заняла второе место в группе A, шведы стали первыми. В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Германия — Венгрия.