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Финляндия выиграла у Норвегии на ЧМ по хоккею с мячом
Сборная Финляндии одержала победу над командой Норвегии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 7:0.
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Сборная Финляндии одержала победу над командой Норвегии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 7:0.
Финская команда набрала два очка в группе А и заняла третье место в турнирной таблице. Норвежцы очков не набрали и расположились на последнем, четвёртом, месте.
За первое место поспорят между собой команды России и Швеции, которые одержали по две победы в группе и набрали по четыре очка.
Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом проходит с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.