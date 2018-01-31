Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Родители будущих первоклассников стоят в очередях по всей России
Медведев счел «поводом уволиться» после списка из США
Дина Немцова примерила нежный образ
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Дина Немцова примерила нежный образ
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
13:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Финляндия выиграла у Норвегии на ЧМ по хоккею с мячом

Сборная Финляндии одержала победу над командой Норвегии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 7:0.

Финская команда набрала два очка в группе А и заняла третье место в турнирной таблице. Норвежцы очков не набрали и расположились на последнем, четвёртом, месте.

За первое место поспорят между собой команды России и Швеции, которые одержали по две победы в группе и набрали по четыре очка.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом проходит с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.

Украина регионов: «О развале России официально»
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь