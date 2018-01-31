Финляндия выиграла у Норвегии на ЧМ по хоккею с мячом

Финская команда набрала два очка в группе А и заняла третье место в турнирной таблице. Норвежцы очков не набрали и расположились на последнем, четвёртом, месте.

За первое место поспорят между собой команды России и Швеции, которые одержали по две победы в группе и набрали по четыре очка.