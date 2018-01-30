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15:38 (мск), источник: ТАСС

Мяус: Сборной России по бенди не хватило реализации в матче ЧМ против команды Финляндии

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игрокам сборной России по хоккею с мячом не хватило реализации голевых моментов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Во вторник сборная России со счетом 2:1 одержала победу над командой Финляндии. Турнир проходит в Хабаровске.

«Сборная России показала достойный уровень. Хорошо отыграли в обороне, но не хватило реализации голевых моментов, однако сейчас на этом не нужно зацикливаться. Честно говоря, мне нравятся такие игры, когда идет борьба до последней минуты, все в напряжении. Такой накал игры дарит настоящий праздник зрителям на трибунах», — сказал Мяус.

Также член исполкома отметил, что у травмированного хоккеиста сборной России Владимира Каланчина, которого во вторник заменил Юрий Шардаков, большое будущее. «Думаю, что Владимиру не стоит расстраиваться из-за травмы, так как на чемпионате мира абсолютно другие скорости и другая физика. Парень получил бесценный опыт, сыграл в стартовом матче против команды Норвегии, забил гол. Я просто уверен, у него большое будущее», — отметил собеседник ТАСС.

В следующем матче 31 января российская команда сыграет с командой Швеции, сборная Финляндии в этот же день встретится с норвежцами.

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