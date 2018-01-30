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Сборная Казахстана разгромила США на чемпионате мира-2018 по бенди
На чемпионате мира-2018 по бенди в Хабаровске (Россия) сборная Казахстана одержала вторую яркую победу, сообщает Sports.kz.
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На чемпионате мира-2018 по бенди в Хабаровске (Россия) сборная Казахстана одержала вторую яркую победу, сообщает Sports.kz.
На этот раз были биты соперники из США (14:1), которых больше всех огорчил Рауан Исалиев, записавший на свой счет четыре забитых мяча.
Одержав вторую победу, отечественная команда единолично возглавляет подгруппу B. Напомним, в своем дебютном матче турнира хоккеисты из Казахстана забили 29 безответных мячей в ворота сборной Венгрии.
31 января казахстанцам будет противостоять сборная Германии.
Чемпионат мира по хоккею с мячом-2018 завершится 4 февраля.