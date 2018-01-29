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19:45 (мск), источник: Советский спорт

Ломанов вернулся и забил четыре

Фавориты 38-го чемпионата мира по хоккею с мячом Россия и Швеция в первом туре одержали крупные победы.

Источник: Советский спорт

ЧМ-2018 открыли легендарные советские хоккеисты Николай Дураков и Михаил Осинцев. На двоих у них 13 золотых медалей чемпионов мира! А ведь раньше команды собирались не ежегодно, как сейчас, а раз в два года. На церемонии зачитали телеграмму Президента РФ Владимира Путина. В ней, в частности, говорится: «На протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Уверен, что хабаровчане, у которых есть солидный опыт проведения столь престижных соревнований, сделают все необходимое, чтобы нынешний чемпионат прошел на самом высоком уровне. Желаю участникам успехов, а болельщикам — ярких, незабываемых впечатлений».

Норвегия и так-то не очень сильна, да еще и в Хабаровск скандинавы попали лишь за день до первого матча, улетев от родной страны на 8000 километров и девять (!) часовых поясов. В том, что Россия легко разберется с Норвегией, сомнений не было. Однако 10-тысячные трибуны заполнились на все 100 процентов. За час до матча на официальном сайте арены «Ерофей» продавали… 3 билета, но и они быстро исчезли.

Пока наши до перерыва раз за разом огорчали вратаря Александра Нюгорда, трибуны гадали: как ему удалось надеть маску на окладистую густую бороду? В первом тайме отличились шесть россиян. А во втором раззабивался вернувшийся в сборную после годичного перерыва Сергей Ломанов. Хет-трик оформил Евгений Дергаев, дубли на счету Максима Ишкельдина и Алмаза Миргазова. Но больше других радовался забитому мячу дебютант сборной нападающий Александр Каланчин.

СТАТИСТИКА

ГРУППА А. Подгруппа А

Россия — Норвегия — 15:1 (6:0).

Голы: А. Прокопьев, 3; Ишкельдин, 15, 74; Дергаев, 17, 76, 82; Ломанов, 20, 54, 63, 65; Миргазов, 21, 71; Джусоев, 37; Каланчин, 85; Бондаренко, 87 — Кристофферсен, 80.

Швеция — Финляндия — 9:1 (5:0).

Голы: Берлин, 4, 33; Лефстедт, 9; Фагерстрем, 19, 82; Йоханссон, 27; Вест, 68; Петтерссон, 78, 81 — Т. Мяятя, 53.

Подгруппа В

Казахстан — Венгрия — 29:0. США — Германия — 14:4.

Сегодня встречаются: Казахстан — США (6.00 мск.). Швеция — Норвегия (9.00). Россия — Финляндия (12.30).

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