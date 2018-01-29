Первые матчи ЧМ по хоккею с мячом начинаются в Хабаровске

Первый матч чемпионата начнётся в 10:00 — отношения между собой выяснят американские и немецкие хоккеисты. В 13:00 очередь дойдёт до сборных Венгрии и Казахстана, а в 16:00 на льду сойдутся команды Швеции и Финляндии.

РИА «Восток-Медиа» писало, что готовность арены «Ерофей», которая станет площадкой для состязаний, проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По его словам, спортивное сооружение, город и регион готовы к проведению мирового первенства.

В церемонии открытия соревнований задействуют больше 100 человек, сами болельщики станут частью большого и красочного события. Организаторы приготовили сюрпризы и конкурсы. Отдельно пройдёт и церемония специального гашения почтовых конвертов, изготовленных к мировому первенству. Процедура начнётся в 18:40. Болельщики увидят лазерное шоу и примут участие в световом флешмобе.