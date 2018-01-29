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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

Первые матчи ЧМ по хоккею с мячом начинаются в Хабаровске

В хабаровской арене «Ерофей» в понедельник, 29 января, стартуют игры чемпионата мира по хоккею с мячом. Официальное открытие турнира состоится в 19:00 по местному времени, в 19:30 на лёд в первый раз выйдет сборная России, которой предстоит противостоять национальной команде Норвегии.

Первый матч чемпионата начнётся в 10:00 — отношения между собой выяснят американские и немецкие хоккеисты. В 13:00 очередь дойдёт до сборных Венгрии и Казахстана, а в 16:00 на льду сойдутся команды Швеции и Финляндии.

РИА «Восток-Медиа» писало, что готовность арены «Ерофей», которая станет площадкой для состязаний, проверил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По его словам, спортивное сооружение, город и регион готовы к проведению мирового первенства.

В церемонии открытия соревнований задействуют больше 100 человек, сами болельщики станут частью большого и красочного события. Организаторы приготовили сюрпризы и конкурсы. Отдельно пройдёт и церемония специального гашения почтовых конвертов, изготовленных к мировому первенству. Процедура начнётся в 18:40. Болельщики увидят лазерное шоу и примут участие в световом флешмобе.

По данным официального сайта Федерации хоккея с мячом России, в воскресенье определился чемпион мира среди игроков не старше 19 лет. Лучшими стали спортсмены из России, переигравшие в финальном матче в норвежском городе Драммен сверстников из Швеции со счётом 6:3.

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