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01:28 (мск), источник: ТАСС

Российская сборная стартует на чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом стартует в понедельник в Хабаровске. Сборная России на домашнем льду ставит задачу вернуть чемпионский титул, который год назад в Сандвикене отошел к команде Швеции.

В дивизионе А чемпионата мира восемь команд поделены на две группы, в сильнейшей группе однокруговой турнир проведут сборные Швеции, России, Финляндии и Норвегии. В группе В выступят сборные Германии, Казахстана, Венгрии и США. Все команды продолжат выступление в плей-офф, начиная с ¼ финала.

Сборная России 29 января сыграет с соперниками из Норвегии, 30 января — Финляндии, 31 января — Швеции, начало всех матчей — 12:30 мск. В это же время российская команда проведет свой четвертьфинал 2 февраля. Полуфиналы запланированы на 3 февраля, матч за третье место и финал состоятся 4 февраля.

Матчи турнира пройдут на арене «Ерофей» в Хабаровске. Перед матчем сборных России и Норвегии в понедельник состоится церемония открытия. Помимо лазерного шоу, где будут показаны достопримечательности региона, зрители увидят оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флешмоба. Безопасность во время матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске будут ежедневно обеспечивать около 500 человек — сотрудников сил правопорядка и волонтеров.

В воскресенье в Харбине стартовало первенство в дивизионе В, где выступают команды Эстонии, Японии, Монголии, Украины (группа А), Китая, Нидерландов, Словакии и Сомали (группа В).

Без Иванушкина, но с Ломановым

В составе сборной России на чемпионате мира выступят вратари Роман Черных («Енисей», Красноярск), Денис Рысев («СКА-Нефтяник», Хабаровск), защитники Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), полузащитники Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба — «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция), нападающие Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба — «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник», Архангельск), Владимир Каланчин («Кузбасс», Кемерово).

Капитаном команды назначен 32-летний защитник Юрий Викулин. Пропустит чемпионат мира не успевший восстановиться после травмы один из лучших бомбардиров в истории российского хоккея с мячом, семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин.

На чемпионатах мира доминируют сборные России и Швеции, которые за 60-летнюю историю турнира лишь раз отдали титул финнам — случилось это в 2004 году. Сборные СССР и России побеждали 24 раза, 12 трофеев — у шведов. На счету сборной Финляндии, помимо чемпионского титула 14 лет назад, восемь серебряных наград, в 1965 году второе место завоевала сборная Норвегии.

Год назад в шведском Сандвикене хозяева сумели прервать четырехлетнюю победную серию сборной России, обыграв ее в финале со счетом 4:3. На домашнем льду сборная России в последний раз уступала шведам в решающем матче восемь лет назад, когда турнир прошел на столичной арене в Крылатском.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в шведском Венерсборге.

В начале января в китайском Чэндэ состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд, где в финале сборная России уступила соперницам из Швеции — 0:1.

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