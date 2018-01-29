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00:54 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России победила команду Швеции в финале юниорского чемпионата мира по бенди, который проходил в Норвегии.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян. В составе победителей хет-трик сделал Илья Лопатин, по одному голу забили Григорий Федоров, Алексей Торгонский и Дмитрий Аникин.

Сборная России выигрывает юниорский чемпионате мира по хоккею с мячом второй год подряд.

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