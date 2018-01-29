И лучшие фото из их Instagram
Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом
Сборная России победила команду Швеции в финале юниорского чемпионата мира по бенди, который проходил в Норвегии.
Сборная России победила команду Швеции в финале юниорского чемпионата мира по бенди, который проходил в Норвегии.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян. В составе победителей
Сборная России выигрывает юниорский чемпионате мира по хоккею с мячом второй год подряд.