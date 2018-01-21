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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» дома одолел «Енисей» в ЧР по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом переиграл красноярский «Енисей» со счётом 5:3.

Хет-трик оформил Павел Рязанцев. Подопечные Михаила Юрьева одержали 14-ю победу при одной ничьей и трёх поражениях и сократили отставание от лидирующего «Енисея» до пяти баллов.

Для команды Сергея Ломанова эта неудача стала третьей при 16 победах.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 5:3 (2:0).

Голы: Рязанцев, 8 (1:0), Рязанцев, 34 (2:0, пен.), Ишкельдин, 50 (3:0), Чернышёв, 57 (3:1), Шардаков, 64 (4:1), Рязанцев, 68 (5:1), Миргазов, 74 (5:2), Миргазов, 80 (5:3).

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