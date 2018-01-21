Хоккей с мячом: «Байкал-Энергия» дома обыграла кемеровский «Кузбасс»
«Байкал-Энергия» обыграла соперника в 30-градусный мороз.
«Байкал-Энергия» обыграла соперника в 30-градусный мороз.
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» добились второй подряд домашней победы. В 30-градусный мороз
Первый гол в матче 920 болельщиков, пришедших на стадион «Труд» увидели только на 32-й минуте игры. Полузащитник иркутян Евгений Шадрин сделал длинную навесную передачу с середины поля, и форвард Тимофей Безносов ловко обработав мяч, обыграл голкипера гостей и отправил мяч уже в пустые ворота.
Отогревшись в раздевалке в перерыве, наши парни забили второй мяч уже в самом дебюте второго отрезка. С 12-метрового штрафного удара был точен автор покера в ворота «Енисея» Александр Егорычев. После этого гости отыграли один мяч, но все вопросы о победителе сняли голы защитника
В связи с перерывом на чемпионат мира в Хабаровске, следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 8 февраля, дома с архангельским «Водником».