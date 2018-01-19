Хоккейный «Енисей» проиграл второй матч в чемпионате России

В матче чемпионата России ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержал победу над «Енисеем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу соперника. Для красноярцев это поражение стало вторым в сезоне.

Матч для красноярской команды начался с двух пропущенных мячей. В пресс-службе «Енисея» отметили, что обстановку сильно осложняли удаления, в том числе нападающего Сергея Ломанова. На 30-й минуте игрок вернулся на лед и забил мяч в ворота соперников. Через несколько минут Иван Швецов сравнял счет. Но ХК «Байкал-Энергия» снова вырвался вперед. Первая половина игры завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

После перерыва «Енисей» усилил напор, но забить мяч им не удавалось. У иркутян снова отличился Александр Егорычев. С 12-метрового удара он переиграл Романа Черных — 4: 2. Затем Дмитрий Макаров с передачи Алмаза Миргазова сумел сократить разрыв в счете до минимума, но обыграть соперника у красноярцев не получилось.