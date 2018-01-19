Хоккейный «Енисей» проиграл второй матч в чемпионате России
Счет игры — 4:3 в пользу соперника.
Счет игры — 4:3 в пользу соперника.
В матче чемпионата России ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержал победу над «Енисеем». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу соперника. Для красноярцев это поражение стало вторым в сезоне.
Матч для красноярской команды начался с двух пропущенных мячей. В
После перерыва «Енисей» усилил напор, но забить мяч им не удавалось. У иркутян снова отличился Александр Егорычев. С 12-метрового удара он переиграл Романа Черных — 4: 2. Затем Дмитрий Макаров с передачи Алмаза Миргазова сумел сократить разрыв в счете до минимума, но обыграть соперника у красноярцев не получилось.
Данное поражение ничего не изменило в турнирной таблице чемпионата России по бенди. «Енисей» с серьезным отрывом продолжает лидировать. Теперь красноярцев ждет игра в Хабаровске. Красноярцы 21 января сыграют с действующим чемпионом России «СКА-Нефтяником».