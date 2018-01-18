Ломанов и Джусоев вошли в состав сборной России по хоккею с мячом на чемпионат мира

Сборная России 22 января начнет подготовку к чемпионату мира. 29 января россияне проведут дебютный матч на турнире против сборной Норвегии. Также в группе А вместе с россиянами и норвежцами выступят финны и шведы.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари — Роман Черных («Енисей», Красноярск), Денис Рысев («СКА-Нефтяник», Хабаровск);.
защитники — Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»);.
полузащитники — Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба — «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция);.
нападающие — Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба — «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник», Архангельск), Владимир Каланчин («Кузбасс», Кемерово).
Сборная России является действующим чемпионом мира. Чемпионат мира в Хабаровске стартует 29 января и завершится 4 февраля.