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18:03 (мск), источник: ТАСС

Ломанов и Джусоев вошли в состав сборной России по хоккею с мячом на чемпионат мира

ТАСС, 18 января. Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом назвал окончательный состав команды, который выступит на чемпионате мира 2018 года в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Сборная России 22 января начнет подготовку к чемпионату мира. 29 января россияне проведут дебютный матч на турнире против сборной Норвегии. Также в группе А вместе с россиянами и норвежцами выступят финны и шведы.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари — Роман Черных («Енисей», Красноярск), Денис Рысев («СКА-Нефтяник», Хабаровск);.

защитники — Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»);.

полузащитники — Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба — «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба — «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция);.

нападающие — Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба — «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник», Архангельск), Владимир Каланчин («Кузбасс», Кемерово).

Сборная России является действующим чемпионом мира. Чемпионат мира в Хабаровске стартует 29 января и завершится 4 февраля.

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