На ЧМ-2018 по бенди выступят пять игроков «СКА-Нефяника»

На чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля, выступят пять игроков «СКА-Нефтяника»: вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Янис Бефус и Максим Ишкельдин и нападающий Артем Бондаренко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Все эти хоккеисты уже имеют опыт выступлений за национальную команду. Самым титулованным из них считает Максим Ишкельдин, который становился чемпионом мира четыре раза.

Напомним, что в расширенном списке сборной России для участие в мировом турнире значилось ещё двое хабаровчан — вратарь Виктор Каменев и Юрий Шардаков.

Каменев остался вне игры, поскольку наставники россиян сделали ставку на его более опытных и проверенных коллег — Романа Черных и Дениса Рысева. Что же касается Шардакова, то ещё не набрал форму после продолжительной паузы из-за болезни.

— Юрий только начал тренироваться с командой, — прокомментировал решение тренерского штаба сборной наставник Михаил Юрьев. — Конечно, и мне, и ему хотелось бы, чтобы он принял участие в чемпионате мира. Но если оценивать объективно, Шардаков за оставшееся время не успеет набрать необходимые кондиции. Если бы чемпионат мира начинался хотя бы на неделю позже, то можно было бы о чём-то говорить.