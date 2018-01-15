Пять игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» сразятся за Россию

За сборную России выступят вратарь Денис Рысев, защитник Василий Грановский, полузащитники Янис Бефус и Максим Ишкельдин, а также нападающий Артём Бондаренко. У этих игроков богатый опыт выступления на мировых первенствах. Самым титулованным является Максим Ишкельдин, в послужном списке которого четыре чемпионских титула.
Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», вне заявки остались вратарь Виктор Каменев и полузащитник Юрий Шардаков, который не успевает восстановиться после операции.
«Юрий, к сожалению, не успевает полностью восстановиться к чемпионату мира. Конечно, и мне, и ему хотелось бы, чтобы он принял участие в чемпионате мира. Но если оценивать объективно, Юра за оставшееся время не успеет набрать необходимые кондиции. Если бы чемпионат мира начинался хотя бы на неделю позже, то можно было бы говорить о том, что он успеет подготовиться. Но чемпионат мира — не тот турнир, в ходе которого можно набирать игровую практику. Два с половиной месяца без игр — для любого хоккеиста это очень большой срок», — отметил в интервью агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной Михаил Юрьев.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после операции Юрий Шардаков прошёл длительный курс реабилитации и вернулся в Хабаровск. Хоккеист уже принимает участие в общекомандных тренировках, однако пока врачи не дают точных прогнозов о сроках полного восстановления хоккеиста. Тренеры «армейцев» надеются, что Юрий Шардаков сможет вернуться в строй в феврале.