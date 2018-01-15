Пять игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» сразятся за Россию

«Юрий, к сожалению, не успевает полностью восстановиться к чемпионату мира. Конечно, и мне, и ему хотелось бы, чтобы он принял участие в чемпионате мира. Но если оценивать объективно, Юра за оставшееся время не успеет набрать необходимые кондиции. Если бы чемпионат мира начинался хотя бы на неделю позже, то можно было бы говорить о том, что он успеет подготовиться. Но чемпионат мира — не тот турнир, в ходе которого можно набирать игровую практику. Два с половиной месяца без игр — для любого хоккеиста это очень большой срок», — отметил в интервью агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной Михаил Юрьев.