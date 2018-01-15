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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

В строй хабаровского «СКА-Нефтяника» возвращается Шардаков

Один из лидеров хабаровского «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков возобновил тренировки в общей группе команды. Он завершил реабилитацию после операции и готов вернуться в строй.

Свой последний матч за «армейцев» Юрий Шардаков провёл ещё 28 октября 2017 года. Тогда он сыграл в финальной встрече Кубка России против красноярского «Енисея». После игры полузащитник отправился в Москву, где ему сделали операцию на позвоночнике. Повреждение давно беспокоило хоккеиста, не позволяя тому играть в полную силу.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», после операции полузащитник прошёл длительный курс реабилитации и вернулся в Хабаровск. Хоккеист уже принимает участие в общекомандных тренировках, однако пока врачи не дают точных прогнозов о сроках полного восстановления хоккеиста. Тренеры «армейцев» надеются, что Юрий Шардаков сможет вернуться в строй в феврале.

Как писало РИА «Восток-Медиа —Хабаровск», Юрий Шардаков играет за «СКА-Нефтяник» с 2015 года. В 2017 году его признали лучшим полузащитником чемпионата мира, а также включили в список лучших игроков страны. В чемпионатах России провёл 300 матчей, забил 151 мяч и сделал 148 результативных передач. Шардаков воспитывался в хоккейной школе в Краснотурьинске, выступал за красногорский «Зоркий».

Ближайший матч «СКА-Нефтяник» проведёт дома — 18 января «армейцы» примут на своём льду кемеровский «Кузбасс».

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