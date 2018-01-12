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11:14 (мск), источник: Вести Иркутск

«Байкал-Энергия» из-за поражения от «СКА-Нефтяника» покинула третью строчку турнирной таблицы

«Байкал-Энергия» опустилась в турнирной таблице. На домашнем льду бело-синие проиграли «СКА-Нефтяннику». Следующая игра легче не будет.

Подарки получать всегда приятно. Тем более заслуженные. Перед игрой «Байкал-Энергии» и «Ска-Нефтяника» чествовали вратаря гостей Дениса Рысева. Ему вручили серебряную медаль чемпионата страны прошлого сезона. Он ее завоевал, когда играл в иркутской команде. С атаками бывших одноклубников Рысев справлялся успешно. До 13-ой минуты.

В роли лидера «Байкал-Энергия» была 10 минут. Шапка оказалась не по Сеньке. До конца первого тайма иркутяне пропустили четыре мяча. «Ска-Нефтяник» играл быстрей и агрессивней.

— Только с выезда приехали. Буквально вчера с утра. Тяжеловато все равно. Хотелось бы выглядеть лучше физически. Можно было. Какие-то есть объективные причины на то, — говорит защитник ХК «Байкал-Энергия» Тимур Кутупов.

Во втором тайме хабаровчане стали чаще фолить. Казалось бы, вот она — возможность для «Байкал-Энергии» переломить ход встречи. Но всякий раз удары игроков проходили мимо цели. А гол хабаровчанина Дениса Потёмина окончательно решил вопрос о победителе.

— В силу определенных причин мы играли одним составом — в 11 человек. И сегодня было видно, что нам не хватило свежести, напора, агрессии, эмоций каких-то хороших, чтобы ребята завелись. Видно, что ребята уставшие. И все те моменты — где-то не доиграли, где-то ошибки в обороне — все от одного, — говорит и. о. главного тренера «Байкал-Энергия». Николай Кадакин.

Это поражение отбросило «Байкал-Энергию» на шестое место. Следующий соперник ещё серьезней — лидер чемпионата — красноярский «Енисей». От этого матча будет зависеть, вернутся ли иркутяне в тройку лидеров.

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