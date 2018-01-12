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ХК «Енисей» выиграл первый домашний матч в этом году всухую
Красноярцы разгромили кировчан со счётом 14:0.
Красноярцы разгромили кировчан со счётом 14:0.
Первый домашний матч в новом году ХК «Енисей» стал победным. Со счётом 14:0 красноярцы без труда выиграли у кировчан.
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Три мяча на счету Алмаза Миргазова, и он
В воскресенье, 14-го января, «Енисей» проведёт еще один домашний матч со «Стартом» из Нижнего Новгорода. Следующий домашний матч пройдёт только 8-го февраля.