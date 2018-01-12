«СКА-Нефтяник» разобрался в Иркутске с «Байкалом»
Хабаровчане одержали первую победу в новом году.
Хабаровчане одержали первую победу в новом году.
В очередном туре хоккеисты «СКА-Нефтяника» встречались в Иркутске с клубом «Байкал-Энергия» и одержали уверенную победу — 5:1, реабилитировав себя за недавнюю осечку в Новосибирске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Счёт открыли хозяева уже на 13-й минуте, но больше ворота армейцев, которые защищал их бывший одноклубник Денис Рысев, сибиряки поразить не смогли.
Хабаровчане ещё до перерыва повели — 3:1. Отличились Алексей Ничков, Павел Рязанцев и Янус Бефус.
Во втором тайме всё тот же Ничков и Денис Потёмин забили ещё два гола.
Теперь в активе «СКА-Нефтяника» 37 очков и
Ближайшие преследователи «Уральский трубник» и «Кузбасс» отстают от армейцев на 6 очков.
Очередные матчи подопечные Михаила Юрьева проведут дома с «Кузбассом» и «Енисеем», после чего в чемпионате России наступит перерыв, связанный с чемпионатом мира в Хабаровске.
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:5 (1:3).
11 января. Иркутск. Стадион «Труд». 3250 зрителей.
Голы: 1:0 (13 мин) А. Егорычев (Гавриленко), 1:1 (23) Ничков (А. Бондаренко), 1:2 (40) Рязанцев (Ивкин, угл.), 1:3 (45) Бефус (Ким), 1:4 (54) Ничков (Ким), 1:5 (79) Потёмин (Чижов, угл.).
Вратари: Лапин — Рысев.
Угловые: 6 — 8.
Штрафное время: 20 — 60.
Главный судья: Бескончин (Кемерово).