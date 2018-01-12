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03:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» разобрался в Иркутске с «Байкалом»

Хабаровчане одержали первую победу в новом году.

В очередном туре хоккеисты «СКА-Нефтяника» встречались в Иркутске с клубом «Байкал-Энергия» и одержали уверенную победу — 5:1, реабилитировав себя за недавнюю осечку в Новосибирске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Счёт открыли хозяева уже на 13-й минуте, но больше ворота армейцев, которые защищал их бывший одноклубник Денис Рысев, сибиряки поразить не смогли.

Хабаровчане ещё до перерыва повели — 3:1. Отличились Алексей Ничков, Павел Рязанцев и Янус Бефус.

Во втором тайме всё тот же Ничков и Денис Потёмин забили ещё два гола.

Теперь в активе «СКА-Нефтяника» 37 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице.

Ближайшие преследователи «Уральский трубник» и «Кузбасс» отстают от армейцев на 6 очков.

Очередные матчи подопечные Михаила Юрьева проведут дома с «Кузбассом» и «Енисеем», после чего в чемпионате России наступит перерыв, связанный с чемпионатом мира в Хабаровске.

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:5 (1:3).

11 января. Иркутск. Стадион «Труд». 3250 зрителей.

Голы: 1:0 (13 мин) А. Егорычев (Гавриленко), 1:1 (23) Ничков (А. Бондаренко), 1:2 (40) Рязанцев (Ивкин, угл.), 1:3 (45) Бефус (Ким), 1:4 (54) Ничков (Ким), 1:5 (79) Потёмин (Чижов, угл.).

Вратари: Лапин — Рысев.

Угловые: 6 — 8.

Штрафное время: 20 — 60.

Главный судья: Бескончин (Кемерово).

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