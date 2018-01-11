Женская сборная России по бенди победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ

Россиянки заняли первое место в группе A, выиграв все три матча, и сыграют в полуфинале турнира с победителем матча между американками и финками, выигравшими группу B. В другом полуфинале встретятся команды Швеции и Норвегии. Матчи состоятся 12 января.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд проходит раз в два года. Турнир в Китае стал девятым в истории женских мировых первенств. Семь раз чемпионом мира становилась сборная Швеции, один раз — команда России.