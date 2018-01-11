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11:20 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по бенди победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ

ТАСС, 11 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду США со счетом 5:0 в заключительном матче группового этапа женского чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в китайском Чэндэ.

Отличились Ольга Родионова (5-я, 9-я и 17-я минуты), Карина Липанова (23), Галина Михайлова (37).

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Россиянки заняли первое место в группе A, выиграв все три матча, и сыграют в полуфинале турнира с победителем матча между американками и финками, выигравшими группу B. В другом полуфинале встретятся команды Швеции и Норвегии. Матчи состоятся 12 января.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд проходит раз в два года. Турнир в Китае стал девятым в истории женских мировых первенств. Семь раз чемпионом мира становилась сборная Швеции, один раз — команда России.

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