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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» вновь попытается обыграть «Байкал-Энергию»

Хабаровская команда по хоккею с мячом завершает небольшую выездную серию матчей встречей с иркутской «Байкал-Энергией». Нынешние соперники «армейцев» расположились одной строкой ниже «кабанов» в турнирной таблице, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках чемпионата России. В декабре подопечные Михаила Юрьева на своём льду не без труда обыграли иркутскую команду. Встреча в арене «Ерофей» завершилась со счётом 6:5, причём гости до последнего пытались сравнять счёт.

После этого в обеих командах произошли изменения: «СКА-Нефтяник» из-за травм и болезней игроков потерпел три поражения, а «Байкал-Энергия», ведомая новым тренером Николаем Кадакиным, набрала победный ход.

В 15 проведённых играх иркутская команда одержала девять побед, набрала 29 очков и с этим багажом занимает третью строчку в турнирной таблице. У хабаровчан за плечами 11 выигранных матчей и 34 очка. Матч ожидается напряжённым и боевым: команды являются принципиальными соперниками. К тому же «Байкал-Энергия» намерена взять реванш за декабрьское поражение и продолжить победную серию, а «СКА-Нефтяник» попытается реабилитироваться перед болельщиками за обидный проигрыш в Новосибирске.

Игра пройдёт на стадионе «Труд» и начнётся в 19:00 по иркутскому времени.

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