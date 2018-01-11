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03:23 (мск), источник: Вести Иркутск

Принципиальный матч сыграют 11 января в Иркутске хоккеисты «Байкал-Энергии»

Матч не за три, а сразу за шесть очков предстоит провести хоккеистам «Байкал-Энергии». Сегодня на льду стадиона «Труд» бело-синие примут соседа по лидирующей группе — хабаровский «СКА-Нефтяник».

Гости сейчас расположились на втором месте. А подопечные Николая Кадакина — строчкой ниже. Отставание от хабаровчан — пять очков. В случае победы «Байкал-Энергия» не только сократит разницу, но и продлит серию удачных матчей. Иркутяне не проигрывают уже четыре игры. Начало встречи со «СКА-Нефтяником» в 19 часов.

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