Принципиальный матч сыграют 11 января в Иркутске хоккеисты «Байкал-Энергии»

Гости сейчас расположились на втором месте. А подопечные Николая Кадакина — строчкой ниже. Отставание от хабаровчан — пять очков. В случае победы «Байкал-Энергия» не только сократит разницу, но и продлит серию удачных матчей. Иркутяне не проигрывают уже четыре игры. Начало встречи со «СКА-Нефтяником» в 19 часов.