Нападающий «Байкал-Энергии» вошел в состав сборной России по хоккею с мячом

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России. Кроме него в состав вошли еще 26 игроков: девять из клуба «Енисей» (Красноярск), семь из «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), три из «Динамо» (Москва), два из клуба «Волга» (Ульяновская область), по одному из «Водника» (Архангельск) и «Кузбасса» (Кемерово) а также два игрока из иностранных клубов — «Хаммарбю Банди» (Стокгольм) и «Бруберг/Сёдерхамн Банди» (Сёдерхамн).