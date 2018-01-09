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07:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Нападающий «Байкал-Энергии» вошел в состав сборной России по хоккею с мячом

Нападающий иркутской хоккейной команды «Байкал-Энергия» Никита Иванов вошел в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею с мячом 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России. Кроме него в состав вошли еще 26 игроков: девять из клуба «Енисей» (Красноярск), семь из «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), три из «Динамо» (Москва), два из клуба «Волга» (Ульяновская область), по одному из «Водника» (Архангельск) и «Кузбасса» (Кемерово) а также два игрока из иностранных клубов — «Хаммарбю Банди» (Стокгольм) и «Бруберг/Сёдерхамн Банди» (Сёдерхамн).

Турнир группы А чемпионата мира по хоккею с мячом-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля на стадионе «Ерофей» в Хабаровске, турнир группы В — в марте в Харбине (КНР).

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