«Енисей» забил 10 безответных мячей в ворота «Строителя» из Сыктывкара
Клуб находится на первом месте в Чемпионате России по хоккею с мячом.
Клуб находится на первом месте в Чемпионате России по хоккею с мячом.
Хоккейный клуб «Енисей» на выезде разгромил «Строитель» из Сыктывкара в матче Чемпионата России по хоккею с мячом. Счет игры — 10:0. Очередной победой красноярские хоккеисты укрепили свое лидерство в турнирной таблице.
Первый мяч уже на 10-й минуте забросил Виктор Чернышев с подачи Андрея Прокопьева. Через такой же промежуток времени счет удвоил Алмаз Миргазов. Игрок принес еще одно очко команде и спустя 28 минут после начала матча. После удаления Ахметзянова и Прокопьева отличился капитан «Енисея» Юрий Викулин.
Красноярцы вышли на вторую половину игры со счетом 0:4. Вадим Чернов и Вячеслав Вдовенко увеличили преимущество до 6 мячей. Затем Илья Лопатин забил 7-й мяч «Енисея».
«Хет-трик» завершил и Алмаз Миргазов. Буквально за минуту Дмитрию Макарову удалось забить еще два мяча (10:0).
Отметим, что эта победа стала 14-й в сезоне для «Енисея» и позволила закрепить лидерство в чемпионате. Основной соперник команды «СКА-Нефтяник» проиграл в Новосибирске со счетом 2:3.
Напомним, во главе турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с мячом после 14 туров находится красноярский клуб «Енисей» с 39 очками. На втором месте — «СКА—Нефтяник» из Хабаровска, у него 34 очка, на третьем — «Уральский трубник» из Первоуральска, у него 28 очков.