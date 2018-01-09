«Енисей» забил 10 безответных мячей в ворота «Строителя» из Сыктывкара

Хоккейный клуб «Енисей» на выезде разгромил «Строитель» из Сыктывкара в матче Чемпионата России по хоккею с мячом. Счет игры — 10:0. Очередной победой красноярские хоккеисты укрепили свое лидерство в турнирной таблице.

Первый мяч уже на 10-й минуте забросил Виктор Чернышев с подачи Андрея Прокопьева. Через такой же промежуток времени счет удвоил Алмаз Миргазов. Игрок принес еще одно очко команде и спустя 28 минут после начала матча. После удаления Ахметзянова и Прокопьева отличился капитан «Енисея» Юрий Викулин.

Красноярцы вышли на вторую половину игры со счетом 0:4. Вадим Чернов и Вячеслав Вдовенко увеличили преимущество до 6 мячей. Затем Илья Лопатин забил 7-й мяч «Енисея».

«Хет-трик» завершил и Алмаз Миргазов. Буквально за минуту Дмитрию Макарову удалось забить еще два мяча (10:0).

Отметим, что эта победа стала 14-й в сезоне для «Енисея» и позволила закрепить лидерство в чемпионате. Основной соперник команды «СКА-Нефтяник» проиграл в Новосибирске со счетом 2:3.