Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 10:5 одержало победу над кемеровским «Кузбассом» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 10:5 одержало победу над кемеровским «Кузбассом» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Второй тайм встречи
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Кузбасс» находится на шестой строчке с таким же количеством баллов. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» 11 января, «Кузбасс» в тот же день дома встретится с нижегородским «Стартом».
В других матчах игрового дня «Сибсельмаш» дома обыграл «СКА-Нефтяник» (3:2), «Водник» на домашнем стадионе победил «Старт» (5:3), «Волга» на выезде обыграла казанское «Динамо» (4:3). «Родина» в гостевом матче уступила «Зоркому» (2:6), «Байкал-Энергия» на выезде обыграл «Уральский трубник» (5:4), а «Строитель» дома уступил «Енисею» (0:10).