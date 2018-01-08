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8 января, источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 10:5 одержало победу над кемеровским «Кузбассом» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Второй тайм встречи из-за сильного снегопада начался с почти 20-минутной задержкой. Сотрудникам стадиона пришлось привлечь дополнительную снегоуборочную технику для расчистки льда.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Кузбасс» находится на шестой строчке с таким же количеством баллов. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» 11 января, «Кузбасс» в тот же день дома встретится с нижегородским «Стартом».

В других матчах игрового дня «Сибсельмаш» дома обыграл «СКА-Нефтяник» (3:2), «Водник» на домашнем стадионе победил «Старт» (5:3), «Волга» на выезде обыграла казанское «Динамо» (4:3). «Родина» в гостевом матче уступила «Зоркому» (2:6), «Байкал-Энергия» на выезде обыграл «Уральский трубник» (5:4), а «Строитель» дома уступил «Енисею» (0:10).

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