Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Второй тайм встречи из-за сильного снегопада начался с почти 20-минутной задержкой. Сотрудникам стадиона пришлось привлечь дополнительную снегоуборочную технику для расчистки льда.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Кузбасс» находится на шестой строчке с таким же количеством баллов. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» 11 января, «Кузбасс» в тот же день дома встретится с нижегородским «Стартом».