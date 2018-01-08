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8 января, источник: ТАСС

Долги «Родины» перед Федерацией хоккея с мячом России полностью погашены

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 января /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Долги кировской «Родины» перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР) полностью погашены. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Игорь Загоскин.

«Родина» перед стартом сезона имела задолженности перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба. Руководство федерации неоднократно давало кировскому клубу отсрочку, а конечной датой погашения задолженности было 25 декабря 2017 года, в противном случае клуб мог быть снят с соревнований суперлиги.

В октябре арбитражный суд Кировской области ввел в отношении «Родины» процедуру банкротства — наблюдение — после обращения «Кировской региональной ипотечной корпорации» с требованием признать АНОО «Кировский хоккейный клуб «Родина» банкротом в связи с задолженностью 12 млн 743 тыс. 606 рублей, а также обращения «Горэлектросети» о взыскании задолженности в размере задолженности более 20 млн. В конце декабря было назначено новое руководство клуба.

«Насколько мне известно, все задолженности перед Федерацией хоккея с мячом России полностью погашены. Сейчас руководство ведет активную работу по выплате задолженностей перед сотрудниками и игроками клуба. От той суммы, которая будет утверждена — 60 млн, 70 млн или 80 млн рублей, будет зависеть наш дальнейший план развития команды, который практически не удавалось составлять в последние два-три года», — сказал Загоскин.

«Сейчас в правление клуба вошли значимые люди в нашем городе. Это те люди, которые могут решить ситуацию, и, как нас заверили, процесс погашения задолженности перед кредиторами запущен и в ближайшее время долги будут выплачены в полном объеме. Речь идет не только о задолженностях, но и о развитии клуба, инвентаре, оплате дорожных расходов», — добавил Загоскин.

«Родина» потеряла статус профессионального клуба

«Родина» занимает последнее место в чемпионате России, не набрав ни одного очка.

«Все, что требуется для статуса профессионального клуба, у нас, к сожалению, отсутствует, этот статус мы потеряли. Если все будет сделано в ближайшее время, то начнутся переговоры с ребятами, станет актуальным вопрос об усилении состава, возвращения хоккеситов, которых мы потеряли в составе команды, то, повторюсь, будут намечены планы на ближайшее будущее. В данный момент сложно показывать результат, имея костяк команды из ребят 1998−99 года рождения, но радует, что именно эти ребята получают игровую практику, играя с командами суперлиги», — сказал Загоскин.

В следующем матче «Родина» сыграет в гостях с «Уральским Трубником» 11 января.

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