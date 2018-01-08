«Водник» обыграл «Старт» в домашнем матче чемпионата России по бенди

Как запросто природа моделирует чувство опасности. Дуновение холодного ветра, странные звуки за шторами надвигающейся темноты... Под давлением зловещей обстановки тревога перерастает в страх. Неужели и мне суждено сгинуть во мхах сырого безлюдного болота?