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8 января, источник: Р-Спорт

«Водник» обыграл «Старт» в домашнем матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Архангельске, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В других матчах дня подмосковный «Зоркий» в Красногорске победил кировскую «Родину» со счетом 6:2, а казанское «Динамо» на своем льду уступило ульяновской «Волге» — 3:4.

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