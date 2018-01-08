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«Водник» обыграл «Старт» в домашнем матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в понедельник в Архангельске, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
В других матчах дня подмосковный «Зоркий» в Красногорске победил кировскую «Родину» со счетом 6:2, а казанское «Динамо» на своем льду уступило ульяновской «Волге» — 3:4.