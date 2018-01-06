Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Лайфхак мамы из Британии: что делать, если ребенок теряет ночью соску
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс4
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U201
Канада U203
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ6
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз4
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс0
Питтсбург Пингвинз4
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион
Гол Малкина помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Чем нас лечат от похмелья
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
11:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккейный «Енисей» обыграл «Динамо-Москва» в матче чемпионата России

Счет игры — 7:3 в пользу красноярцев.

Хоккейный «Енисей» провел первый матч в 2018 году. Игра с «Динамо-Москва» состоялась вчера в Красногорске. Счет матча — 7:3 в пользу красноярцев.

Первый мяч на 15-й минуте забил игрок «Енисея» Эрик Петтерссон. Но уже через шесть минут соперник Владислав Тарасов сравнял счет. После бывший игрок «Енисея» вывел «Динамо» вперед, завершив первый тайм со счетом 2:1.

Во втором тайме соперники увеличили разрыв до трех мячей. Но «Енисей» сдаваться не собирался. На 52-й минуте Вячеслав Вдовенко забил мяч, а через три минуты Виктор Чернышев сравнял счет. Следом Андрей Прокопьев вывел красноярцев вперед. В течение семи минут игроки «Енисея» Андрей Прокопьев, Вадим Чернов и Виктор Чернышев забили три мяча, увеличив счет до 6:3.

Уже на 84-ой минуте мяч игрок Алмаз Миргазов увеличил преимущество «Енисея». Итог встречи — 7:3.

Отметим, что для красноярских хоккеистов это 13-я победа в 14 встречах. «Динамо» же потерпело пятое поражение. В турнирной таблице «Енисей» занимает первое место. 8 января красноярцы сыграют со «Строителем» из «Сыктывкара».

Новогодние ролики ФК «Енисей» собрали миллион просмотров
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион
Гол Малкина помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
«Камазы» и Карякин начинают выступление в ралли-рейде «Дакар»
Российский боксер проиграл бой 45-летнему датчанину
СМИ: «Эвертон» готов купить у «Зенита» аргентинца
Деревня Гадюкино. Зачем нужен биатлон в Оберхофе
СМИ: «Спартак» заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро
Спорт-Экспресс
Авто
Массовое сокращение в ГИБДД: уволят 20% инспекторов Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Издание «Газета.ру» утверждает, что речь идет об увольнении сотрудников ГИБДД
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь