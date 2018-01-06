Хоккейный «Енисей» обыграл «Динамо-Москва» в матче чемпионата России

Хоккейный «Енисей» провел первый матч в 2018 году. Игра с «Динамо-Москва» состоялась вчера в Красногорске. Счет матча — 7:3 в пользу красноярцев.

Первый мяч на 15-й минуте забил игрок «Енисея» Эрик Петтерссон. Но уже через шесть минут соперник Владислав Тарасов сравнял счет. После бывший игрок «Енисея» вывел «Динамо» вперед, завершив первый тайм со счетом 2:1.

Во втором тайме соперники увеличили разрыв до трех мячей. Но «Енисей» сдаваться не собирался. На 52-й минуте Вячеслав Вдовенко забил мяч, а через три минуты Виктор Чернышев сравнял счет. Следом Андрей Прокопьев вывел красноярцев вперед. В течение семи минут игроки «Енисея» Андрей Прокопьев, Вадим Чернов и Виктор Чернышев забили три мяча, увеличив счет до 6:3.

Уже на 84-ой минуте мяч игрок Алмаз Миргазов увеличил преимущество «Енисея». Итог встречи — 7:3.