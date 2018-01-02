Сергей Ломанов-младший вошел в расширенный состав сборной России по хоккею с мячом на ЧМ
ТАСС, 2 января. Нападающий красноярского «Енисея» Сергей
ТАСС, 2 января. Нападающий красноярского «Енисея» Сергей
Полностью расширенная заявка национальной команды из 26 игроков выглядит следующим образом:
вратари — Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев («СКА-Нефтяник», Хабаровск), Денис Рысев («СКА-Нефтяник»);.
защитники — Юрий Викулин («Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Михаил Прокопьев («Енисей»), Артем Ахметзянов («Енисей»);.
полузащитники — Максим Ишкельдин («СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов («Енисей»), Никита Иванов («Байкал-Энергия», Иркутск), Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник»), Дмитрий Савельев («Волга», Ульяновская область), Сергей Шабуров («Динамо»), Янис Бефус («СКА- Нефтяник»), Игорь Ларионов («Волга», Ульяновская область), Евгений Дергачев («Водник», Архангельск), Андрей Прокопьев («Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг/Сёдерхамн Банди», Швеция), Дмитрий Макаров («Енисей»);.
нападающие — Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Ломанов, Алмаз Миргазов («Енисей»), Владимир Каланчин («Кузбасс», Кемерово), Дмитрий Барбаков («Динамо»).
Чемпионат мира пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.