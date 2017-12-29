Мяус: Низкая посещаемость является единственной серьезной проблемой хоккея с мячом в РФ

«Единственная проблема, которая на сегодняшний день присутствует в хоккее с мячом, — посещаемость. Я уже неоднократно говорил, что беда хоккея с мячом — это инфраструктура. Если будут строиться новые стадионы с хорошим льдом, организовываться перфомансы с качественным озвучиванием и мероприятиями перед матчами, тогда хоккей с мячом приобретет новый окрас и получит движение вперед», — сказал Мяус.

«Хорошим примером является Швеция, где уже давно большинство игр перевели под крышу. Недавно там состоялись предновогодние игры чемпионата страны, которые в Стокгольме собрали 6500 зрителей. Если говорить о перспективах хоккея с мячом в ледовых дворцах, где проходят матчи по хоккею с шайбой, то если будет равенство, тогда, на мой взгляд, у хоккея с мячом есть все шансы выйти на лидерские позиции в плане аудитории», — добавил Мяус.

Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский атлет из России».

«В отличие от всего спорта, который лихорадит весь год, в хоккее с мячом я замечаю, что сезон начался спокойно, ровно, с осознанием того общего дела, которое мы делаем все вместе. Тренеры находят творческий подход к работе, игроки стараются подтянуться к общему уровню, и считаю, что надо продолжать в том же духе. Благодарен 2017 году, который указал на те моменты, которые надо исправлять, и на те, которые на самом деле хорошие», — сказал Мяус.