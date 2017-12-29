«СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом
Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 8:1.
Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 8:1.
Максим Ишкельдин отметился четырьмя голами, Павел Рязанцев сделал
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«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 8:1 (6:1).
Голы: Бондаренко, 5 (1:0); Ган, 10 (1:1); Ишкельдин, 17 (2:1); Ишкельдин, 19 (3:1); Ишкельдин, 30 (4:1); Рязанцев, 31 (5:1); Рязанцев, 45 (6:1); Рязанцев, 54 (7:1); Ишкельдин, 70 (8:1).
Хабаровский клуб занимает второе место в турнирной таблице, новосибирский коллектив — восьмое. 5 января «СКА-Нефтяник» сыграет с «Уральским трубником» (Первоуральск), а «Сибсельмаш» встретится с «Байкалом-Энергия» (Иркутск).