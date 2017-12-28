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28 декабря, источник: ТАСС

«Зоркий» и «Старт» сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 28 декабря. Красногорский «Зоркий» сыграл вничью с нижегородским «Стартом» со счетом 3:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитыми мячами отметились Анатолий Голубков (32-я минута) и Евгений Волгужев (37, 58), у гостей отличились Денис Котков (10), Максим Пахомов (73) и Максим Анциферов (84).

В турнирной таблице «Зоркий» занимает 11-е место, набрав 12 очков, «Старт» с 17 очками идет девятым. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча состоится 5 января в Нижнем Новгороде.

Результаты других матчей игрового дня:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 5:5.

«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 15:3.

«Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Казань) — 5:2.

«Водник» (Астрахань) — «Родина» (Киров) — 7:0.

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