«Зоркий» и «Старт» сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом
ТАСС, 28 декабря. Красногорский «Зоркий» сыграл вничью с нижегородским «Стартом» со счетом 3:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
ТАСС, 28 декабря. Красногорский «Зоркий» сыграл вничью с нижегородским «Стартом» со счетом 3:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Анатолий Голубков (32-я минута) и Евгений Волгужев (37, 58), у гостей отличились Денис Котков (10), Максим Пахомов (73) и Максим Анциферов (84).
В турнирной таблице «Зоркий» занимает 11-е место, набрав 12 очков, «Старт» с 17 очками идет девятым. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча состоится 5 января в Нижнем Новгороде.
Результаты других матчей игрового дня:
«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 5:5.
«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 15:3.
«Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Казань) — 5:2.
«Водник» (Астрахань) — «Родина» (Киров) — 7:0.