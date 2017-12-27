Хоккеисты «Байкал-Энергии» победили «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России
Игра завершилась со счетом 10:3.
Игра завершилась со счетом 10:3.
ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграл «Сибельмаш» из Новосибирска в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом накануне, 26 декабря. Игра, проходившая на стадионе «Труд», завершилась со счетом 10:3. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом.
Из «Байкал-Энергии» мячи в ворота противников забили Александр Егорычев (6), Руслан Тремаскин (2), а также Артем Фероян и Павел Дубовик.
Руководством хоккейного клуба «Байкал-Энергия» 25 декабря, удовлетворено прошение об отставке старшего тренера команды Евгения Ерахтина. В этот же день на должность назначен мастер спорта международного класса Николай Кадакин, который на предстоящем матче с новосибирским «Сибсельмашем» будет исполнять обязанности главного тренера.