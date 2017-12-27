Хоккеисты «Байкал-Энергии» победили «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России

ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграл «Сибельмаш» из Новосибирска в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом накануне, 26 декабря. Игра, проходившая на стадионе «Труд», завершилась со счетом 10:3. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом.

Из «Байкал-Энергии» мячи в ворота противников забили Александр Егорычев (6), Руслан Тремаскин (2), а также Артем Фероян и Павел Дубовик.

В настоящее время хоккейный клуб из Иркутска занимает седьмое место в турнирной таблице.