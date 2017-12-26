Николай Кадакин назначен старшим тренером «Байкал-Энергии»



Николай Кадакин известен иркутским болельщикам по выступлениям не только за «Байкал-Энергию», но и за абаканские «Саяны», красноярский «Енисей», архангельский «Водник» и кемеровский «Кузбасс». В последние годы он находился на тренерской работе, в течение двух сезонов возглавлял «Кузбасс».