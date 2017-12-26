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04:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Николай Кадакин назначен старшим тренером «Байкал-Энергии»

На должность старшего тренера хоккейной команды «Байкал-Энергия» 25 декабря 2017 года назначен мастер спорта международного класса Николай Кадакин. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, он также будет исполнять обязанности главного тренера на матче с новосибирским «Сибсельмашем», который пройдёт 26 декабря на стадионе «Труд» в Иркутске.


Николай Кадакин известен иркутским болельщикам по выступлениям не только за «Байкал-Энергию», но и за абаканские «Саяны», красноярский «Енисей», архангельский «Водник» и кемеровский «Кузбасс». В последние годы он находился на тренерской работе, в течение двух сезонов возглавлял «Кузбасс».

Напомним, 25 декабря хоккейный клуб «Байкал-Энергия» удовлетворил прошение об отставке старшего тренера команды Евгения Ерахтина.

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