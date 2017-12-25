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12:37 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» подал в отставку

Клуб принял заявление об отставке к рассмотрению в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 25 декабря. Тренеры иркутского клуба «Байкал-Энергия» Андрей Пашкин и Евгений Ерахтин заявили о сложении полномочий и добровольном уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

По данным клубной пресс-службы, исполнять обязанности главного тренера на ближайшем домашнем матче 12-го тура чемпионата России против новосибирского «Сибсельмаша» будет Николай Кадакин.

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Клуб принял заявление об отставке Пашкина и Ерахтина к рассмотрению в понедельник. Вместо них тренировочные занятия временно проводят спортивный директор клуба Владимир Янко и тренер-администратор Александр Труфанов.

«В качестве основной причины своего решения они отметили нестабильное, а в последних турах чемпионата России и провальное выступление «Байкала-Энергии», — отмечается в сообщении. «Байкал-Энергия» после 11 туров занимает восьмое место в чемпионате России с 17 очками.

Пашкин возглавил «Байкал-Энергию» 12 апреля, Ерахтин в этот же день был назначен его помощником. Пашкин приводил красноярский «Енисей» к победе в чемпионате России в сезонах-2013/14 и 2014/15. Также специалист входил в тренерский штаб мужской сборной России, завоевав с ней золото чемпионатов мира 2013 и 2014 годов.

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