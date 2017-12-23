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09:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» опустился на второе место чемпионата России

Чемпионы страны терпят второе поражение подряд.

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в Кемерово во второй раз подряд потерпели поражение. На этот раз в матче с «Кузбассом» — 4:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 Уже на седьмой минуте форвард игрок Денис Криушенков открыл счёт. У хабаровчан был шанс отыграться, однако штатный пенальтист клуба Александр Антипов не реализовал 12-метровый штрафной удар.

На 39-й минуте сибиряки отправили в ворота Дениса Рысева второй мяч, а в начале второго тайма повели — 3:0. Только после этого Максим Ишкельдин, а затем Алексей Ничков и Павел Рязанцев, которые в своё время выступали за «Кузбасс», сравняли счет — 3:3.

Однако решающее слово было за сибиряками. Победный мяч за семь минут до конца матча забил Стасенко с пенальти.


После второго поражения армейцы с 27 очками занимают второе место в регулярном чемпионате, отставая на три очка от «Енисея». Самих же хабаровчан уже догнал по очкам «Уральский трубник».

Теперь «СКА-Нефтяник» возвращается домой, где 26 и 29 декабря сыграет с «Уральским трубником» и новосибирским «Сибсельмашем».
«Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:3 (2:0) 22 декабря. Кемерово. Стадион «Химик». 2130 зрителей.
Голы: 1:0 (7 мин) Криушенков (Репях), 2:0 (39) Каланчин (Игошин), 3:0 (52) Стасенко (Земцов), 3:1 (52) М. Ишкельдин (Рязанцев), 3:2 (73) Ничков (Бефус), 3:3 (76) Рязанцев, с пенальти, 4:3 (83) Стасенко, с пенальти.
На 28 мин. Антипов («СКА-Нефтяник») не реализовал пенальти (вратарь).
Вратари: Морозов — Рысев
Штрафное время: 70 — 30
Главный судья: Юклявских (Санкт-Петербург).

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