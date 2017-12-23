«СКА-Нефтяник» опустился на второе место чемпионата России

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в Кемерово во второй раз подряд потерпели поражение. На этот раз в матче с «Кузбассом» — 4:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Уже на седьмой минуте форвард игрок Денис Криушенков открыл счёт. У хабаровчан был шанс отыграться, однако штатный пенальтист клуба Александр Антипов не реализовал 12-метровый штрафной удар.



На 39-й минуте сибиряки отправили в ворота Дениса Рысева второй мяч, а в начале второго тайма повели — 3:0. Только после этого Максим Ишкельдин, а затем Алексей Ничков и Павел Рязанцев, которые в своё время выступали за «Кузбасс», сравняли счет — 3:3.

