«СКА-Нефтяник» опустился на второе место чемпионата России
Чемпионы страны терпят второе поражение подряд.
Чемпионы страны терпят второе поражение подряд.
Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в Кемерово во второй раз подряд потерпели поражение. На этот раз в матче с «Кузбассом» — 4:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже на седьмой минуте форвард игрок Денис Криушенков открыл счёт. У хабаровчан был шанс отыграться, однако штатный пенальтист клуба Александр Антипов не реализовал 12-метровый штрафной удар.
На 39-й минуте сибиряки отправили в ворота Дениса Рысева второй мяч, а в начале второго тайма повели — 3:0. Только после этого Максим Ишкельдин, а затем Алексей Ничков и Павел Рязанцев, которые в своё время выступали за «Кузбасс», сравняли счет — 3:3.
После второго поражения армейцы с 27 очками занимают второе место в регулярном чемпионате, отставая на три очка от «Енисея». Самих же хабаровчан уже догнал по очкам «Уральский трубник».
Теперь «СКА-Нефтяник» возвращается домой, где 26 и 29 декабря сыграет с «Уральским трубником» и новосибирским «Сибсельмашем».
«Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:3 (2:0) 22 декабря. Кемерово. Стадион «Химик». 2130 зрителей.
Голы: 1:0 (7 мин) Криушенков (Репях), 2:0 (39) Каланчин (Игошин), 3:0 (52) Стасенко (Земцов), 3:1 (52) М. Ишкельдин (Рязанцев), 3:2 (73) Ничков (Бефус), 3:3 (76) Рязанцев, с пенальти, 4:3 (83) Стасенко, с пенальти.
На 28 мин. Антипов («СКА-Нефтяник») не реализовал пенальти (вратарь).
Вратари: Морозов — Рысев
Штрафное время: 70 — 30
Главный судья: Юклявских (Санкт-Петербург).