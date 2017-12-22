День энергетика — грустный праздник
«Байкал-Энергия» в День энергетика уступила в Красноярске. «Енисей» вышел в единоличные лидеры и в пятый раз в сезоне забил 11 мячей.
«Байкал-Энергия» в День энергетика уступила в Красноярске. «Енисей» вышел в единоличные лидеры и в пятый раз в сезоне забил 11 мячей.
Визит
Хозяева начали мощно. Дмитрий Макаров реализовал выход один на один с Григорием Лапиным, Сергей
«Гости сознательно отдали инициативу и создали иллюзию, что мы имеем дело со слабым соперником. Наши ребята забыли, что “Байкал-Энергия” —
На перерыв «Енисей» ушел с преимуществом в два гола (отличился Вячеслав Вдовенко), а после возобновления игры просто смял соперника. Счет 6:2 успокаивает всех, но на трибунах оживление — «Кузбасс» победно завершил матч против «СКА-Нефтяника» (4:3). Это означает, что «Енисей» будет пребывать во главе турнирной таблицы в гордом одиночестве.
Кстати, «Енисей» уже дважды обыгрывал «Байкал-Энергию» с двухзначным счетом в этом сезоне — 10:1 в Кубке России и 11:1 в четвертьфинале Кубка мира. Оставшихся 20 минут красноярцам хватает, чтобы сделать подобное в третий раз, и порадовать публику голами на любой вкус.
Для начала Вдовенко прошивает Лапина в ближнем бою и оформляет свой первый
Эта победа становится для «Енисея» десятой в текущем чемпионате. Кроме
Но кто это воплотит на практике?
Сергей ЛОМАНОВ, главный тренер «Енисея»:
— Мы хотели быстро решить исход матча, повели 3:0, легко двигались, но совершали ошибки в обороне. После перерыва изменили тактику, больше обратили внимание на игру в обороне, чтобы легче создавать моменты при потерях у соперника. Счет закономерен.
Андрей ПАШКИН, главный тренер «Байкал-Энергии»:
— В первом тайме у нас были иллюзии, что можно противостоять «Енисею». При счете 2:3 мы были близки к тому, чтобы выровнять положение. Но в итоге забил «Енисей». Второй тайм нам совсем не удался. Счет по игре.
СТАТИСТИКА
Енисей (Красноярск) —
Голы: Макаров, 10, 76; Ломанов, 11, 75; Миргазов, 25, 47, 90; Вдовенко, 38, 56, 71; А. Прокопьев, 83 — Иванов, 26; Денисов, 32.