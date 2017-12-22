День энергетика — грустный праздник

Источник: Советский спорт

Визит вице-чемпиона страны в Красноярске вызвал меньший ажиотаж, чем приезд хабаровчан тремя днями ранее. Без восстанавливающегося после операции Евгения Иванушкина «Байкал-Энергия» побеждает нечасто. Принципиальности поединку добавляло разве что возвращение Андрея Пашкина в родной Красноярск. В 2014 и 2015 один из лучших бомбардиров чемпионатов СССР приводил «Енисей» к золотым медалям, а после командировки в шведский «Хаммарбю» возглавил «Байкал-Энергию».

Хозяева начали мощно. Дмитрий Макаров реализовал выход один на один с Григорием Лапиным, Сергей Ломанов-младший забил с острейшего угла, а в середине тайма отличился Алмаз Миргазов. Лишь при счете 3:0 главная звезда гостей (в отсутствие Иванушкина) Никита Иванов один мяч отыграл, а спустя шесть минут Виталий Денисов сократил разрыв до минимума — 3:2.

«Гости сознательно отдали инициативу и создали иллюзию, что мы имеем дело со слабым соперником. Наши ребята забыли, что “Байкал-Энергия” — вице-чемпион страны», — объяснил перемены старший тренер хозяев Евгений Хвалько.

На перерыв «Енисей» ушел с преимуществом в два гола (отличился Вячеслав Вдовенко), а после возобновления игры просто смял соперника. Счет 6:2 успокаивает всех, но на трибунах оживление — «Кузбасс» победно завершил матч против «СКА-Нефтяника» (4:3). Это означает, что «Енисей» будет пребывать во главе турнирной таблицы в гордом одиночестве.

Кстати, «Енисей» уже дважды обыгрывал «Байкал-Энергию» с двухзначным счетом в этом сезоне — 10:1 в Кубке России и 11:1 в четвертьфинале Кубка мира. Оставшихся 20 минут красноярцам хватает, чтобы сделать подобное в третий раз, и порадовать публику голами на любой вкус.

Для начала Вдовенко прошивает Лапина в ближнем бою и оформляет свой первый хет-трик в российской Суперлиге. Далее шикарный дальний удар удается Ломанову — 22-й гол Сергея в текущем чемпионате. Следом отличную технику вблизи ворот демонстрирует Макаров, со второй попытки пробивающий голкипера соперника. Десятку разменивает Андрей Прокопьев, мощнейший выстрел которого украсил этот результативный матч. Точку же за мгновения до финального свистка ставит третий мяч Миргазова — 11:2.

Эта победа становится для «Енисея» десятой в текущем чемпионате. Кроме хет-трика Вдовенко можно отметить три гола и столько же результативных передач Миргазова. А Ломанов отличился дважды и шесть (!) раз ассистировал партнерам. «Как остановить этот “Енисей”? Нужно больше двигаться и меньше бояться соперника», — раскрывает теоретические тайны Андрей Пашкин.

Но кто это воплотит на практике?

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЛОМАНОВ, главный тренер «Енисея»:

— Мы хотели быстро решить исход матча, повели 3:0, легко двигались, но совершали ошибки в обороне. После перерыва изменили тактику, больше обратили внимание на игру в обороне, чтобы легче создавать моменты при потерях у соперника. Счет закономерен.

Андрей ПАШКИН, главный тренер «Байкал-Энергии»:

— В первом тайме у нас были иллюзии, что можно противостоять «Енисею». При счете 2:3 мы были близки к тому, чтобы выровнять положение. Но в итоге забил «Енисей». Второй тайм нам совсем не удался. Счет по игре.

СТАТИСТИКА

Енисей (Красноярск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 11:2