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03:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Канадцы на чемпионат по бенди в Хабаровск вновь не прилетят

Страну «Кленовых листьев» заменит сборная Венгрии.

Сборная Канады не примет участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. Вместо неё в турнире выступят венгры, ранее выступавшие в группе «В», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Официальное подтверждение от международной федерации хоккея с мячом (FIB) и обновленный календарь уже получены дирекцией Чемпионата.

Кстати, канадцы из-за финансовых проблем отказались от участия в турнире и в 2015 году. Тогда «Кленовые листья» выступали в группе «В» и в турнире их заменила сборная Латвии.


Право выступить в группе «А» канадцы завоевали в 2017, выиграв в финале группы «В» как раз у венгров.

Напомним, игры Чемпионата мира будут проходить на площадке арены «Ерофей». Билеты на матчи международного турнира можно купить в кассах спорткомплекса или онлайн — на сайте арены и официальном сайте ЧМ-2018. Кстати, все матчи, кроме финала, обойдутся любителям хоккея с мячом в 100−2 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», попасть на решающую игру можно уже только по абонементам — все билеты распроданы.

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