Канадцы на чемпионат по бенди в Хабаровск вновь не прилетят

Сборная Канады не примет участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. Вместо неё в турнире выступят венгры, ранее выступавшие в группе «В», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Официальное подтверждение от международной федерации хоккея с мячом (FIB) и обновленный календарь уже получены дирекцией Чемпионата.



Кстати, канадцы из-за финансовых проблем отказались от участия в турнире и в 2015 году. Тогда «Кленовые листья» выступали в группе «В» и в турнире их заменила сборная Латвии.



Право выступить в группе «А» канадцы завоевали в 2017, выиграв в финале группы «В» как раз у венгров.

Напомним, игры Чемпионата мира будут проходить на площадке арены «Ерофей». Билеты на матчи международного турнира можно купить в кассах спорткомплекса или онлайн — на сайте арены и официальном сайте ЧМ-2018. Кстати, все матчи, кроме финала, обойдутся любителям хоккея с мячом в 100−2 000 рублей.