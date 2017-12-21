Канадцы на чемпионат по бенди в Хабаровск вновь не прилетят
Страну «Кленовых листьев» заменит сборная Венгрии.
Страну «Кленовых листьев» заменит сборная Венгрии.
Сборная Канады не примет участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля. Вместо неё в турнире выступят венгры, ранее выступавшие в группе «В», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Официальное подтверждение от международной федерации хоккея с мячом (FIB) и обновленный календарь уже получены дирекцией Чемпионата.
Право выступить в группе «А» канадцы завоевали в 2017, выиграв в финале группы «В» как раз у венгров.
Напомним, игры Чемпионата мира будут проходить на площадке арены «Ерофей». Билеты на матчи международного турнира можно купить в кассах спорткомплекса или онлайн — на сайте арены и официальном сайте ЧМ-2018. Кстати, все матчи, кроме финала, обойдутся любителям хоккея с мячом в 100−2 000 рублей.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», попасть на решающую игру можно уже только по абонементам — все билеты распроданы.