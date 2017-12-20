Сборная Канады по бенди не приедет в Россию на чемпионат мира
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Как отмечается в сообщении, оргкомитет чемпионата мира в Хабаровске получил официальное письмо от генерального секретаря Международной федерации бенди Бо Ньюмана о том, что сборная Канады не приедет в Хабаровск. Причины отказа не называются.
Канадцы на чемпионате мира-2017 победили в группе В и завоевали право выступить в элитном дивизионе на следующем турнире.
Первый матч на чемпионате мира-2018 венгры проведут 29 января, их соперником станет команда Казахстана.
В 2015 году сборная Канады также отказалась от участия в чемпионате мира, который проходил в том же Хабаровске — по финансовым соображениям.
Чемпионат мира-2018 в группе А пройдет в Хабаровске 29 января — 4 февраля.