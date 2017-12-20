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19:30 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Канады по бенди не приедет в Россию на чемпионат мира

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Сборная Канады по хоккею с мячом не выступит на чемпионате мира 2018 года в Хабаровске, ее заменит команда Венгрии, сообщается на официальном сайте турнира.

Как отмечается в сообщении, оргкомитет чемпионата мира в Хабаровске получил официальное письмо от генерального секретаря Международной федерации бенди Бо Ньюмана о том, что сборная Канады не приедет в Хабаровск. Причины отказа не называются.

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Канадцы на чемпионате мира-2017 победили в группе В и завоевали право выступить в элитном дивизионе на следующем турнире.

Первый матч на чемпионате мира-2018 венгры проведут 29 января, их соперником станет команда Казахстана.

В 2015 году сборная Канады также отказалась от участия в чемпионате мира, который проходил в том же Хабаровске — по финансовым соображениям.

Чемпионат мира-2018 в группе А пройдет в Хабаровске 29 января — 4 февраля.

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