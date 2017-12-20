Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Ломанов-старший: «Тема с Джусоевым закрыта»
Главный тренер хоккейного «Енисея» вспылил на
Главный тренер хоккейного «Енисея» вспылил на
Главный тренер красноярской команды по хоккею с мячом «Енисей» Сергей Ломанов накануне вспылил на
«Да перестаньте вы уже Джусоева трогать. Хватит, тема закрыта. Что такое Алан Джусоев? Такие же игроки у нас! Восемь человек еще в команде!
Напомним, в начале декабря стало известно, что лидер «Енисея» и сборной России, полузащитник Алан Джусоев в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом. По данным Sibnovosti.ru, причиной тому стал конфликт с главным тренером. Позже в клубе озвучили свою версию — Джусоев не вписывался в схему, сам это понял и принял решение уйти.
Добавим, что сам Джусоев никак свое решение не прокомментировал до сих пор, зато успел в составе сборной России победить в престижном международном турнире «Турнир четырех наций».