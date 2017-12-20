Ломанов-старший: «Тема с Джусоевым закрыта»

Главный тренер красноярской команды по хоккею с мячом «Енисей» Сергей Ломанов накануне вспылил на пресс-конференции после победного матча со «СКА-Нефтяником» из Хабаровска. После того как рулевой команды дал комментарий по матчу, его спросили — не повлияло ли на игру отсутствие экс-игрока Алана Джусоева.

«Да перестаньте вы уже Джусоева трогать. Хватит, тема закрыта. Что такое Алан Джусоев? Такие же игроки у нас! Восемь человек еще в команде! А то и лучше Джусоева вашего», — эмоционально ответил Ломанов-старший.

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Напомним, в начале декабря стало известно, что лидер «Енисея» и сборной России, полузащитник Алан Джусоев в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом. По данным Sibnovosti.ru, причиной тому стал конфликт с главным тренером. Позже в клубе озвучили свою версию — Джусоев не вписывался в схему, сам это понял и принял решение уйти.