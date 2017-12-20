Хабаровский «СКА-Нефтяник» впервые проиграл в нынешнем чемпионате России

Хабаровский «СКА-Нефтяник» потерпел первое в этом сезоне поражение в рамках чемпионата России. На выезде «армейцы» со счётом 1:4 уступили красноярскому «Енисею», которому недавно проиграли в матче за Суперкубок.

«Енисей» начал по-хозяйски, и уже на восьмой минуте Сергей Ломанов с углового открыл счёт. Хозяева играли первым номером, гости в надежде на острые контратаки действовали от обороны. Первый тайм красноярцы завершили с преимуществом в два мяча: пенальти, назначенный за снос в штрафной площади Алмаза Миргазова, реализовал Эрик Петтерссон.

После перерыва «Енисей» чуть расслабился, и «армеец» Артём Бондаренко после ошибок хозяев в обороне сократил разрыв в счёте. Хозяева ответили градом атак, хабаровчане не совсем корректно защищались, отчего частенько во главе с капитаном Алексеем Чижовым посещали скамью штрафников. Безупречными в этом плане не были и красноярские хоккеисты: свои наказания они получили в последние десять минут, когда страсти накалились до предела.

Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, увеличить отрыв «Енисей» смог на 58-ой минуте: с передачи Алмаза Миргазова вновь отличился Эрик Петтерссон. Игра обострилась, шла на встречных курсах. На 77-ой минуте с углового забил Алмаз Миргазов. Ни тайм-аут, ни стычка на последних минутах на счёт не повлияли — 4:1 в пользу хозяев.

«Как ожидалось, матч получился боевым, жёстким, со множеством единоборств. Считаю, что зрителям матч не мог не понравиться. Количественный состав отличался, в отличие от соперника, у нас было всего три замены, кто-то играл с недомоганием. Непростой у нас сейчас период. Понятно, что в таком матче резерв имеет значение», — рассказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев.

После этой встречи «СКА-Нефтяник» и «Енисей» выровнялись по количеству заработанных очков, однако красноярская команда сместила «армейцев» на вторую строчку. Возглавить турнирную таблицу подопечные Сергея Ломанова-старшего смогли из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.