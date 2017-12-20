Хабаровский «СКА-Нефтяник» впервые проиграл в нынешнем чемпионате России
«Армейцы» в гостях уступил красноярскому «Енисею».
«Армейцы» в гостях уступил красноярскому «Енисею».
Хабаровский «СКА-Нефтяник» потерпел первое в этом сезоне поражение в рамках чемпионата России. На выезде «армейцы» со счётом 1:4 уступили красноярскому «Енисею», которому недавно проиграли в матче за Суперкубок.
«Енисей» начал
После перерыва «Енисей» чуть расслабился, и «армеец» Артём Бондаренко после ошибок хозяев в обороне сократил разрыв в счёте. Хозяева ответили градом атак, хабаровчане не совсем корректно защищались, отчего частенько во главе с капитаном Алексеем Чижовым посещали скамью штрафников. Безупречными в этом плане не были и красноярские хоккеисты: свои наказания они получили в последние десять минут, когда страсти накалились до предела.
Как сообщает
«Как ожидалось, матч получился боевым, жёстким, со множеством единоборств. Считаю, что зрителям матч не мог не понравиться. Количественный состав отличался, в отличие от соперника, у нас было всего три замены,
После этой встречи «СКА-Нефтяник» и «Енисей» выровнялись по количеству заработанных очков, однако красноярская команда сместила «армейцев» на вторую строчку. Возглавить турнирную таблицу подопечные Сергея
Следующую игру «СКА-Нефтяник» вновь проведёт на выезде — 22 декабря хабаровская команда проведёт матч в Кемерово с местным «Кузбассом».