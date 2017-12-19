Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится с ближайшим преследователем

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из дальневосточной столицы отправилась на выезд. Первым соперником «армейцев» станет красноярский «Енисей» — самый принципиальный соперник хабаровчан. Матч пройдёт в спортивном комплексе «Локомотив» и начнётся в 19:00 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Встречи этих соперников всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Не обойдётся без неё и на этот раз: игроки «СКА-Нефтяника» настроены на реванш за поражение в матче за Суперкубок, хозяева льда, наверняка, попытаются догнать «армейцев» в турнирной таблице: чтобы сравняться с подопечными Михаила Юрьева по очкам, красноряцам достаточно победить сегодня.

Сейчас в активе «Енисея» 24 очка. Команда в нынешнем чемпионате России одержала восемь побед и лишь однажды проиграла — в ноябре уступила ульяновской «Волге» со счётом 3:5. В копилке «СКА-Нефтяника» сейчас 27 результативных баллов, «армейцы» не уступили ни в одной встрече, однако были к этому близки в недавнем домашнем матче с иркутской «Байкал-Энергией». Агентство писало, что игра завершилась со счётом 6:5.