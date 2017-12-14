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08:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» уступили «СКА-Нефтянику» из Хабаровска на чемпионате России

Счет игры — 5:6.

ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска уступили команде «СКА-Нефтяник» из Хабаровска на чемпионате России по хоккею с мячом накануне, 13 декабря. Игра, которая проходила на стадионе «Арена «Ерофей» в Хабаровске, завершилась со счетом 5:6. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации бенди России.

В первом тайме на 17-й минуте мяч в ворота «Байкал-Энергии» забросил хоккеист из «СКА-Нефтяника» Александр Антипов. Однако уже через восемь минут иркутянам удалось сровнять счет, благодаря забитому голу Никиты Иванова.

Вначале второго периода мяч в ворота «Байкал-Энергии» забросил Александр Антипов, а после еще да гола забил Максим Ишкельдин. Иркутяне пытались отыграться. Игорь Вассерман забросил мяч в ворота «СКА-Нефтяника» на 64-й минуте, однако вскоре «Байкал-Энергия» получила шестой гол от соперников (Александр Антипов). После хоккеист из Иркутска Антон Шевцов забил подряд два гола, но счет игры в пользу «Байкал-Энергии» так и не удалось изменить.

В настоящее время хоккеисты из Иркутска занимают четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, что ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска проиграла «Динамо» из Москвы в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом 29 ноября. Игра завершилась со счетом 3:4.

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