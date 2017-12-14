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05:21 (мск), источник: Восток Медиа

Наставник «СКА-Нефтяника» остался доволен командой в игре с иркутянами

Михаил Юрьев поблагодарил «армейцев» за победу в матче с «Байкал-Энергией».

После победного матча с иркутской «Байкал-Энергией» главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев поблагодарил свою команду. Специалист был краток — сильная простуда и больное горло не позволили сказать больше.

«Я очень доволен своей командой. Хочу ещё раз сказать ей спасибо», — отметил Михаил Юрьев.

Главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Пашкин рассказал, что на матче сказалась десятидневная игровая пауза, из-за которой у его команды и у нескольких игроков «СКА-Нефтяника» не было практики. Специалист заявил, что его подопечные в очередной раз доказали, что не любят сдаваться и проявляют характер.

Автор хет-трика в матче с «Байкал-Энергией» Александр Антипов согласился с наставником иркутской команды и рассказал, что на тренировках приходилось играть в формате «пять на пять», что было не очень удобно. Также хоккеист поблагодарил «армейцев», которые выступали за сборную России на «Турнире четырёх наций», и выложились во встрече с иркутянами.

«Игра получилась тяжёлой. Хорошо, что выиграли. Для нас большой плюс, что перетерпели. В концовке матча и силы покинули, концентрацию немного потеряли. Нужно было сыграть более хладнокровно», — признался Александр Антипов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что встреча «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» получилась нервной. Основные события развернулись во втором тайме, когда гости едва не завершили игру ничьей. В итоге «армейцы» выстояли и не позволили обыграть себя — 6:5.

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