Наставник «СКА-Нефтяника» остался доволен командой в игре с иркутянами
Михаил Юрьев поблагодарил «армейцев» за победу в матче с «Байкал-Энергией».
Михаил Юрьев поблагодарил «армейцев» за победу в матче с «Байкал-Энергией».
После победного матча с иркутской «Байкал-Энергией» главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев поблагодарил свою команду. Специалист был краток — сильная простуда и больное горло не позволили сказать больше.
«Я очень доволен своей командой. Хочу ещё раз сказать ей спасибо», — отметил Михаил Юрьев.
Главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Пашкин рассказал, что на матче сказалась десятидневная игровая пауза,
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«Игра получилась тяжёлой. Хорошо, что выиграли. Для нас большой плюс, что перетерпели. В концовке матча и силы покинули, концентрацию немного потеряли. Нужно было сыграть более хладнокровно», — признался Александр Антипов.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что встреча «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» получилась нервной. Основные события развернулись во втором тайме, когда гости едва не завершили игру ничьей. В итоге «армейцы» выстояли и не позволили обыграть себя — 6:5.