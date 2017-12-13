Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Текущие события
Хоккей. Европа
19:00
Канада
Южная Корея
Хоккей. НХЛ
14.12
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.12
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.12
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.12
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Каролина Харрикейнз3
Все события
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Брижит Макрон появилась на публике в изысканном жакете
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
В Москве произошла массовая драка: есть жертвы
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
19:01 (мск), источник: Советский спорт

Хабаровская «тройка» забила больше

В центральном матче игрового дня чемпионата страны по хоккею с мячом чемпион России с большим трудом переиграл серебряного призера.

Источник: Советский спорт

В каждой команде забивали по три игрока. Только хабаровчане сделали это шесть раз, а гости — пять.

3 декабря «СКА-Нефятник» проиграл «Енисею» в матче за Суперкубок. Первый раз в российских турнирах этого сезона. Причем, поражение было заслуженное и почти безоговорочное. Потом пять лидеров команды и главный тренер Михаил Юрьев улетели со сборной на «Турнир четырех наций» в Швецию, а Валерий Ивкин отправился в молодежку на первенство мира. Капитан хабаровчан Алексей Чижов сказал после Суперкубка: «Почти половина команды вернется домой только 12 декабря, а 13-го у нас игра с «Байкал-Энергией».

Юрьев о перемещении команды в пространстве и времени говорит мало — не хочет лишний раз напоминать своим подопечным о сложной жизни. Но после Суперкубка он сетовал именно на психологическую усталость: «За 35 дней провели 11 матчей. Это — не очень много, если бы не постоянные долгие перелеты».

Действительно, дальневосточникам не позавидуешь. Почти сутки добираться из Седерхамна до Хабаровска, разменять девять (!) часовых поясов и, едва отдохнув, выходить на лед против сильного соперника. У иркутян подобное испытание выпало на долю нападающего Никиты Иванова (он приехал из молодежки) и помощника Юрьева в сборной Андрея Пашкина.

Весь первый тайм хабаровчане пытались проснуться. Получалось не очень. На гол Антипова своим ответил Иванов, влетев в ворота вместе с мячом. Никите нужно было показать наставнику национальной команды свою готовность усилить ее перед ЧМ-2018, который будет принимать Хабаровск. Чудеса в воротах гостей творил Григорий Лапин, тоже когда-то игравший в сборной. А вот Юрьев своего голкипера-сборника Виктора Каменева решил поберечь и доверил место в воротах Денису Рысеву, который много лет защищал ворота «Байкал-Энергии» и был кумиром иркутских болельщиков. Трехкратного чемпиона мира (пусть он и не был № 1 в сборной России) Рысева, как показалось, в межсезонье приглашали на роль первого номера флагмана нашего хоккея, но практически все решающие матчи проводит Каменев.

А после перерыва за дело принялся Максим Ишкельдин. Сначала — голевой пас на Антипова, затем — два подряд гола — получайте 4:1. Последние 30 минут «Байкал-Энергия» выиграла 4:2 за счет голов того же Иванова, Вассермана и дубля Шевцова.

В чемпионате России «СКА-Нефтяник» по-прежнему очков не теряет.

 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
IFFHS назвала команду года
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь (видео)
МОК завершил перепроверку допинг-проб с Олимпиады-2006 в Турине
КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь