Хабаровская «тройка» забила больше

Источник: Советский спорт

В каждой команде забивали по три игрока. Только хабаровчане сделали это шесть раз, а гости — пять.

3 декабря «СКА-Нефятник» проиграл «Енисею» в матче за Суперкубок. Первый раз в российских турнирах этого сезона. Причем, поражение было заслуженное и почти безоговорочное. Потом пять лидеров команды и главный тренер Михаил Юрьев улетели со сборной на «Турнир четырех наций» в Швецию, а Валерий Ивкин отправился в молодежку на первенство мира. Капитан хабаровчан Алексей Чижов сказал после Суперкубка: «Почти половина команды вернется домой только 12 декабря, а 13-го у нас игра с «Байкал-Энергией».

Юрьев о перемещении команды в пространстве и времени говорит мало — не хочет лишний раз напоминать своим подопечным о сложной жизни. Но после Суперкубка он сетовал именно на психологическую усталость: «За 35 дней провели 11 матчей. Это — не очень много, если бы не постоянные долгие перелеты».

Действительно, дальневосточникам не позавидуешь. Почти сутки добираться из Седерхамна до Хабаровска, разменять девять (!) часовых поясов и, едва отдохнув, выходить на лед против сильного соперника. У иркутян подобное испытание выпало на долю нападающего Никиты Иванова (он приехал из молодежки) и помощника Юрьева в сборной Андрея Пашкина.

Весь первый тайм хабаровчане пытались проснуться. Получалось не очень. На гол Антипова своим ответил Иванов, влетев в ворота вместе с мячом. Никите нужно было показать наставнику национальной команды свою готовность усилить ее перед ЧМ-2018, который будет принимать Хабаровск. Чудеса в воротах гостей творил Григорий Лапин, тоже когда-то игравший в сборной. А вот Юрьев своего голкипера-сборника Виктора Каменева решил поберечь и доверил место в воротах Денису Рысеву, который много лет защищал ворота «Байкал-Энергии» и был кумиром иркутских болельщиков. Трехкратного чемпиона мира (пусть он и не был № 1 в сборной России) Рысева, как показалось, в межсезонье приглашали на роль первого номера флагмана нашего хоккея, но практически все решающие матчи проводит Каменев.

А после перерыва за дело принялся Максим Ишкельдин. Сначала — голевой пас на Антипова, затем — два подряд гола — получайте 4:1. Последние 30 минут «Байкал-Энергия» выиграла 4:2 за счет голов того же Иванова, Вассермана и дубля Шевцова.