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11:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

«СКА-Нефтяник» сыграет в Хабаровске с «Байкал-Энергией»

«Армейцы» попытаются одолеть вице-чемпиона страны.

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

«СКА-Нефтяник» в рамках XXVI Чемпионата России по хоккею с мячом проведет очередную игру на льду арены «Ерофей» в Хабаровске. Противостоять «армейцам» будет иркутская «Байкал-Энергия», сообщает ИА AmurMedia.

Первый за этот месяц матч в рамках XXVI Чемпионата страны по бенди хабаровчанам предстоит отыграть с командой из Иркутска «Байкал-Энергия». Напомним, последний матч сибиряков в круговом этапе закончился проигрышем московскому «Динамо» со счетом 3:4. У «армейцев» на данный момент в активе есть разгром «Строителя» со счетом 10:0 и 24 очка в копилке, обеспечивающие первое место в турнирной таблице.

Заметим, что предыдущее столкновение с сибиряками закончилось в пользу «армейцев», но с минимальным перевесом: — 6:5. Пока остается гадать, как закончится схватка заряженных желанием реванша «Байкал-Энергии» и подуставшей дальневосточной дружины.

Домашний матч «СКА-Нефтяника» состоится завтра, 13 декабря, на льду арены «Ерофей». Игра начнется в 19:00 по хабаровскому времени.

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