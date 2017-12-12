«СКА-Нефтяник» сыграет в Хабаровске с «Байкал-Энергией»

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

«СКА-Нефтяник» в рамках XXVI Чемпионата России по хоккею с мячом проведет очередную игру на льду арены «Ерофей» в Хабаровске. Противостоять «армейцам» будет иркутская «Байкал-Энергия», сообщает ИА AmurMedia.

Первый за этот месяц матч в рамках XXVI Чемпионата страны по бенди хабаровчанам предстоит отыграть с командой из Иркутска «Байкал-Энергия». Напомним, последний матч сибиряков в круговом этапе закончился проигрышем московскому «Динамо» со счетом 3:4. У «армейцев» на данный момент в активе есть разгром «Строителя» со счетом 10:0 и 24 очка в копилке, обеспечивающие первое место в турнирной таблице.

Заметим, что предыдущее столкновение с сибиряками закончилось в пользу «армейцев», но с минимальным перевесом: — 6:5. Пока остается гадать, как закончится схватка заряженных желанием реванша «Байкал-Энергии» и подуставшей дальневосточной дружины.