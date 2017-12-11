Сборная России выиграла «Турнир четырёх наций»

Во второй раз подряд сборная России по хоккею с мячом одержала победу в «Турнире четырёх наций» в Швеции. Подопечные Михаила Юрьева в заключительный день соревнований нанесли поражение хозяевам льда — 7:5, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



После ничьей с финнами — 4:4, когда россиянам удалось отыграться в самой концовке, при этом не реализовав с десяток голевых моментов, дополнительно настраивать на матч со шведами никого не пришлось. Тем более, скандинавам для победы в турнире в поединке с россиянами вполне устраивала ничья.



До середины первого тайма на табло горели нули, зато к перерыву наша сборная уже вела — 5:2. Кстати, счёт в матче открыл полузащитник «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин после розыгрыша углового, огорчив своего бывшего хабаровского одноклубника, шведского вратаря Йоэля Отена. Отметился в первом тайме результативной передачей также форвард армейцев Артём Бондаренко.



Во втором тайме россияне продолжали атаковать и к 80-й минуте вели — 7:3. Автором одного из голов в ворота Отена вновь стал Ишкельдин. Только в концовке хозяева немного подсластили пилюлю.



Третье место досталось финнам, которые не без труда обыграли норвежцев — 3:2.



«Турнир четырёх наций» для команды Михаила Юрьева стал одной из заключительных репетиций перед Чемпионатом мира, который пройдет в январе 2018 года в Хабаровске. Билеты можно купить от 100 рублей.